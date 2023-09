Selena Gomez bila je zgrožena zbog nominacije Chrisa Browna, njezina reakcija postala je hit

Nakon što je njezina reakcija na Messijev promašaj na utakmici postala viralna, pjevačica Selena Gomez (31) opet je izrazom lica i grimasom postala hit na društvenim mrežama.

Na dodjeli MTV Video Musica Awardsa kad je pročitano ime Chris Browna (34) kao jedan od nominiranih, Selena je pokazala nezadovoljstvo.

Pjevač Chris Brown bio je nominiran u kategoriji najboljeg R&B-ja za svoj hit s Chloe Bailey 'How Does It Feel', ali je izgubio od SZA-ine 'Shirt'.

Dok su se čitala imena nominiranih za R&B, kamere su pokazale pjevačicu koja se namrgodila kada je pročitano Brownovo ime.

Foto: Screenshot Twitter

Zašto je tako reagirala, nije još poznato.

Foto: Screenshot Twitter

Podsjetimo, Chris Brown 2009. godine bio optužen za napad na svoju bivšu djevojku i pjevačicu Rihannu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Inače, Selena je osvojila nagradu za najbolji afrobeats zahvaljujući svojoj pjesmi s Remom 'Calm Down'.