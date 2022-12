Selena Gomez ispričala zašto je bila mršavija u vezi s Justinom: 'On voli izlaziti s modelima...'

Pjevačica Selena Gomez (30) šokirala je kada je otkrila razlog zašto je bila mršava dok je bila u vezi s Justinom Bieberom (28).

Na TikToku se proširio video koji prikazuje Selenu Gomez razdoblju kada je bila u ljubavnoj vezi s glazbenikom, a na kojima izgleda puno mršavije nego sada. Uz video je i prikazan tekst na kojem piše 'razlog zašto je Selena uvijek bila mršava dok je izlazila s Justinom'. U komentarima se s emotikonom tužnog lica javila i Selena.

Video je završio sa screenshotom razgovora pjevačice i obožavateljice, koja je poručila Seleni da je Justin 'zabrljao s njom', na što joj je Gomez odgovorila:

- On preferira izlaziti s modelima. Ja sam previše normalna za njega.

U komentarima su se javili obožavatelji kako bi podržali pjevačicu.

- Ona nikad nije bila debela, samo je nabacila nekoliko kilograma - napisala je jedna.

- Tako sam sretna što je Selena sada slobodna i može raditi što god želi sa svojim životom - dodao je drugi obožavatelj.

Prisjetimo se, Gomez je nedavno objavila svoj dokumentarac 'My Mind and Me' u kojemu je izjavila kako joj je prekid s poznatim pjevačem bila najbolja stvar koja joj se dogodila u životu.

