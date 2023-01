Selena Gomez skinula se u badić i pokazala obline: Društvo su joj pravili Beckham i Nicola Peltz

Pjevačica Selena Gomez ulazak u 2023. godinu proslavila je na jahti u Los Cabosu u Meksiku s prijateljima, Brooklynom Beckhamom i njegovom suprugom Nicolom Peltz, a fotografi su Gomez 'ulovili' tijekom kupanja u moru.

Selena je pokazala zanosne obline u bikiniju. Dok se zabavljala u Meksiku na sebi je imala kupaći kostim u bijeloj i crnoj boji.

Foto: MADI, SXAC

Na Instagramu se ranije pohvalila društvom s kojim je slavila Novu godinu, a obožavateljima je otkrila i svoju novu tetovažu. Nicola i ona tetovirala se na podlaktici riječ 'anđeo'.

Prisjetimo se, Selena je nedavno objavila dokumentarac 'My Mind And Me' u kojemu je ispričala detalje o svojoj karijeri, bolesti te vezi s Justinom Bieberom.

Foto: Instagram

Tada je i izjavila da joj je pjevačica Taylor Swift (32) jedina prijateljica u industriji.

- Nikada se nisam uklapala u cool grupu djevojaka koje su bile slavne. Moja jedina prijateljica u industriji je zapravo Taylor - rekla je ranije Selena i tako zaboravila na kolegicu i prijateljicu Franciju Raisu, koja joj je prije nekoliko godina donirala bubreg.

Pjevačica boluje od autoimune bolesti lupus i bipolarnog poremećaja.

