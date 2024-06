Sementa Rajhard je trudna! 'Čeka nas uzbudljiva godina'

Glumica Sementa Rajhard (33), koja se proslavila u serijama 'Čista Ljubav' i 'Stella', otkrila je da je trudna četiri mjeseca. Sa suprugom, poduzetnikom Vanjom Brundulom dobit će drugo dijete, sinčića.

- Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina - rekla je za Story.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Sementa i Vanja vjenčali su se u lipnju prošle godine. Bračne zavjete izmijenili su u Gornjoj Stubici u dvorcu Oršić, a među uzvanicima bile su i mladenkine kolegice Vanda Winter, Martina Stjepanović Meter te Katarina Baban.

- Htjeli smo manju ceremoniju i sve je ispalo baš kako smo željeli. Tijekom ceremonije pjevale su predivne sestre Husar, a prvi ples smo zapravo otplesali na kombinaciju dviju pjesama - 'Čarobno jutro' i 'I Will Always Love You', gdje nam se pridružila i naša Stellica. Volimo te pjesme i logično nam je bilo da ih spojimo - otkrila glumica ranije za Story.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell