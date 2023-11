Senzacija u 'Supertalentu': 'Za emisiju sam priču o Tesli sažeo u par minuta. On je dio mene!'

Dio koji me kod Tesle naviše privukao, uz sve ove tehničke aspekte, jest svakako njegova neobična osobnost. Naime, ono što me fascinira kod njega je ta količina bezgranične dobrote - Tesla ima preko 700 izuma uz svoje ime, a od njih preko 500 nikada nije zaradio niti centa jer ih je jednostavno dijelio bez naplate, želeći 'svojim umom i otkrićima pomoći čovječanstvu', govori nam Boris Šušnjar (50) koji se u 'Supertalentu' predstavio pomalo neobičnim talentom - imitacijom Nikole Tesle i edukacijom o njegovom životu i djelu.

'Imao sam pomoć!'

Pričali smo s Borisom o prijavi na 'Supertalent' i njegovom fascinacijom životom slavnog izumitelja.

Foto: Nova TV

- Došao sam u 'Supertalent' s idejom da bi ovo što radim moglo biti zanimljivo za ovaj show. Inače na društvenim mrežama promoviram svoje 'Šetnje Zagrebom s Nikolom Teslom', kao i reakcije sudionika... Isprva nisam bio baš uvjeren da mogu svoju točku učiniti 'dovoljno televizičnom da u par minuta ostavim jak dojam na gledatelje' jer moja turistička tura traje gotovo dva puna sata i to mi je dovoljno vremena da ispričam priču o Tesli i znanosti u njegovo vrijeme i štošta drugo zanimljivo. No, da u 5-10 minuta audicijske emisije uspijem skoncentrirati sve, to sam imao malo nepovjerenja. Kad sam se odlučio da idem u to, osmislio sam koncept što želim prikazati i to uvježbavao - započeo je Boris pa dodao:

- Kad sam jednom osmislio točku, a koncipirao sam ju kao 'put kroz povijest razvoja razumijevanja elektriciteta' znao sam da ne mogu početi s Teslinim doprinosima, jer prva otkrića su se dogodila i prije njegovog rođenja. Odlučio sam se za jednostavni pokus sa izradom 'homopolarnog motora' (to je ono što su sva četiri člana žirija sklapali u emisiji, ali u dva oblika), a za drugi dio sam odabrao rad sa uređajem za proizvodnju statičkog elektriciteta - Van de Graaffov generator. Samu točku sam uvježbavao nekih desetak dana prije same audicijske emisije i u tome sam naravno imao pomoć. Ja nisam električar, elektroničar niti inženjer elektrotehnike, pa sam bio svjestan da mi treba vanjska pomoć. Obratio sam se jednom profesoru na zagrebačkom Fakultetu elektronike i računarstva, kao i djelatnicima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta odsjek Fizika, također u Zagrebu. Upravo od ovih potonjih sam dobio na posudbu Van de Graaffov generator koji ste mogli vidjeti u emisiji. Naime, tada još nisam posjedovao svoj uređaj (u međuvremenu sam ga nabavio i koristim ga u svom radu sa učeničkom populacijom).

Kako kaže, nije očekivao tako pozitivne reakcije žirija pa se iznenadio.

Dirnuo ga komentar Martine Tomčić

- Jako me ugodno iznenadila reakcija gđe Martine Tomčić, koja je odmah prepoznala potencijal ovakvog pristupa znanstvenoj edukaciji među djecom, da me to baš dirnulo. Njene riječi su pogodile točno u srž onoga kako se ja osjećam dok radim s djecom - zadatak mi je da njihove mlade umove zainteresiram i pozovem u taj čudesni svijet znanosti koji nam je toliko toga puno dao. Komentar gospođe Tomčić je bio duži nego je to prikazano na TV-u, i žao mi je da sve nije stalo u emisiju. No, ne žalim ni za čim, vjerujem da se i ovako mogla osjetiti njena podrška - rekao nam je Boris.

O sljedećem nastupu nam nije htio otkriti previše pa je poručio da će gledatelji sve saznati na vrijeme.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Boris nam je također ispričao o tome kad se pojavila njegova fascinacija životom i djelom Nikole Tesle.

- Ja za sebe volim reći da sam 'STEM-ovac u duši'. Naime, po struci sam strojarski tehničar, a proveo sam i 3 godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Fakultet nisam nikada završio, baš kao i Tesla, ali silno cijenim znanost općenito i pogotovo ono što svi zajedno kao društvo baštinimo i uživamo u današnje moderno vrijeme. Nekako sam tokom života razvio osjećaj velike zahvalnosti spram tih davnih, i manje davnih (poput Tesle) znanstvenika koji su 'krčili put kroz nepoznati teren' i svaki na svoj način malo po malo donosili čovječanstvu načine i tehnologije koje su nam uvelike olakšavale život. Među njima posebno mjesto ima upravo Nikola Tesla: em što je bio humanist i kozmopolit dok još te riječi nisu niti postojale, em što je u mom Karlovcu pohađao školu i eksplicitno u svojoj autobiografiji naveo da se u karlovačkoj gimnaziji 'silno fascinirao elektricitetom i poželio biti znanstvenik', em što je od svih ljudi rođenih u posljednja tri stoljeća uvjerljivo najzaslužniji za ovaj svijet koji danas imamo. Njegovi izumi (izmjenična struja, radio valovi, otkriće elektrona, rad na rendgenskim zrakama, radar, robotika, razni medicinski uređaji poput elektronskog mikroskopa kojeg je najavio premda ga nije sam proizveo...) toliko su bili ispred svog vremena da ih je imao često problem uopće prodati investitorima. Evo primjera, godine 1917.godine ponudio je američkoj mornarici ono što ćemo kasnije zvati 'radar' - odbili su ga jer 'takva sprava nikada neće postojati'. Radar je 'otkriven' 1937 godine, neposredno prije Drugog svjetskog rata, punih 20 godina nakon Teslinog prijedloga. Evo, moram tu stati jer mogao bih o Tesli i njegovoj važnosti pisati još jako jako puno - rekao nam je Šušnjar.

Ono što ga je najviše privuklo kod Tesle je njegova neobična osobnost, ali i 'bezgranična dobrota'.

Prvi put postao Tesla prije dvije godine

- Njegova količina brige za smjer kojim ide čovječanstvo i žarka želja da svojim otkrićima 'olakša život svakoga na planeti' je po mom skromnom mišljenju dostojna divljenja i jednako je, ako ne i još više, rijetka i neobična ljudska osobina. Mislim da postojanje upravo ovakvih pojedinaca može, i treba, služiti svima nama da imamo jedan ideal kojem možemo težiti jer kako je Tesla mnogo puta rekao 'svi smo mi na ovoj planeti jedno pleme' - ispričao nam je.

Prvi put se u Teslu maskirao 2021. godine, a obitelj mu je bila velika podrška. Kako nam govori, nisu bili nimalo iznenađeni njegovom novom zanimacijom.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Kad sam se prvi put maskirao u Teslu i napravio Šetnju Karlovcem moja obitelji je bila vrlo velika podrška, ali i nisu bili baš iznenađeni. Naime, ja sam se kao turistički vodič kostimirao još prije 15-ak godina na nekim turističkim manifestacijama u Karlovcu, i nije im to bilo neobično. Na kraju krajeva, ja sam školovani učitelj plesanja i svoju mladost sam proveo noseći plesni kostim, tako da mogu reći da mi kostimiranje nije strano. Osim toga, pogotovo rad sa djecom kad ste u kostimu ima jednu skroz drugačiju kvalitetu nego kada samo pričamo o nekome. Reakcije ljudi na cesti dok šećem ovako kostimiran su zanimljive - neki se samo nasmiješe, neki se iznenade i priđu pitati: 'Je l' se ovo snima za neki film?', neki bi se došli poslikati, a želim reći da do sada nisam imao niti jednu neugodnu situaciju dok sam kostimiran kao Tesla šetao gradovima - kaže nam. Danas mu je najveća podrška njegova supruga Ana i blizanci Noa i Tin.

- Cijela ova priča o kostimiranju u Nikolu Teslu od mene traži vrlo veliku količinu vremena i energije, tako da mi je potrebna jako velika podrška prije svega od moje obitelji. Na sreću, moja supruga Ana i oba sina Noa i Tin imaju razumijevanja za moja odsustva od kuće, za moje sate i sate provedene ispred ekrana ili pred nekom knjigom o Tesli. U smislu podrške koju dobivam od svoje 'strukovne branše', ne mogu, a da se ne zahvalim i turističkim zajednicama grada Karlovca i karlovačke županije (koji su me od samog početka podržali u mojim prvim pojavljivanjima u javnosti), kao i Turističkoj zajednici grada Zagreba, koja mi je pružila potporu u Zagrebu - ispričao nam je.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Zbog svog posla, kako kaže, nema vremena za hobije. Često putuje u inozemstvo ili u razna mjesta u Hrvatskoj pa svoje slobodno vrijeme najčešće provodi uz obitelj.

- Kad god stignemo, pobjegnemo negdje u prirodu, najčešće planine, iako nisam član niti jednog planinarskog društva. Premda trenutačno moja plesna škola nije aktivna, moja ljubav prema plesu je i dalje tu, tako da ako moram navesti nešto - 'plešem po kući i uživam u šetnjama po prirodi sa svojom obitelji' - rekao nam je.

Za kraj nam je ispričao i koja mu je najzanimljivija stvar iz Teslinog života.

- Ono što me najviše fascinira iz Teslinog života su one misterije ili tajne oko njegovog samog kraja života - postoje li stvarno oni sanduci koje je FBI sakrio od svijeta nakon što su ih zaplijenili odmah nakon njegove smrti? Što je u tim Teslinim spisima bilo i koje tajne elektriciteta bi nam Tesla još otkrio kroz njih? Tu se otvara cijeli niz mogućih teorija, od onih pragmatičnih i 'jednostavnih' do onih gotovo na rubu znanstvene fantastike i teorije zavjera. No kako je Tesla cijeli svoj život sa svojim izumima bio barem nekoliko desetljeća ispred svog vremena, tko zna ima li istine u svemu što se piše - poručio je za kraj Šušnjar.