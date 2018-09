Serenina karikatura je šokirala: 'Ovo je seksizam i rasizam...'

Serena Williams (36) šokirala je svijet svojim ponašanjem u finalu ženskog US Opena u New Yorku protiv Naomi Osake (20). Tenisačica je vikala na suca koji joj je uzeo poen jer joj je trener pokazivao čudne signale i dobila je opomenu zbog 'coachinga'. Iako je njezin trener Patrick Mouratoglou priznao da je pogriješio, Serena je tvrdila da nikad nije varala.

Foto: USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Japanka Naomi se ispričavala jer je pobijedila i publika joj je zviždala dok je primala pehar, a potom se mlada tenisačica i rasplakala. Svjetski mediji ne prestaju pisati o Sereninom ponašanju koje je uništilo Osakin uspjeh, a australske novine Herald Sun su objavile njezinu karikaturu.

Foto: Profimedia

Na njoj je Williams koja skače po teniskom reketu i sudac pita Naomi: 'Nisi li ju mogla jednostavno pustiti da pobijedi', a mnogi su komentirali kako je crtež rasistički i seksistički.

Criticism of Mark Knight's Serena Williams cartoon shows the world has gone too PC & misunderstands the role of news media cartoons and satire. Poor behaviour in any sport needs to be called out. #media #cartoons #markknight @Knightcartoons @theheraldsun https://t.co/KQFuvIJp0Q pic.twitter.com/sRo3AQ1cJW