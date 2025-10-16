Sergej Ćetković iznenadio je obožavateljicu: Nisam znala, ali vidjela sam da se nešto sprema

Kad se emocija, glazba i ljubav spoje, nastane trenutak koji se pamti cijeli život. Upravo takav priredili su Sergej Ćetković i Extra FM u srijedu navečer u Zagrebu, kada su iznenadili Tamaru, veliku obožavateljicu glazbenika, kojoj je suprug Goran omogućio posebno iskustvo.

Foto: PROMO

- Od brojnih e-mailova, glasovnih poruka i pisama koja su pristizala u redakciju, odabrali smo jednu najzanimljiviju priču, onu koju je poslao Goran. Tamara večeras nije imala pojma što se sprema. Skrivao sam se s cvijećem u autu ispred restorana, ali na kraju je sve ispalo baš kako treba. Kasnije mi je rekla da me sluša još prije nego što sam uopće počeo s promocijom po Hrvatskoj, tako da mi je stvarno drago jer vidim da sam pjevao za iskrene obožavatelje - ispričao je Sergej Ćetković nakon čarobne večeri koja je organizirana ususret njegovom velikom koncertu, koji će se održati 7. ožujka 2026. u Areni Zagreb.

Tamara je, ne skrivajući oduševljenje i emocije, priznala da će ovu večer pamtiti do kraja života.

- Vidjela sam da se nešto sprema, spominjalo se da netko slavi rođendan, da je neko iznenađenje u pitanju. Ni milisekundu nisam posumnjala da se iznenađenje priprema baš za mene, ali sam pomislila: 'Super, barem sam u prvom redu'. Mi smo čekali prijatelje s kojima smo se trebali naći, ali nisu došli. Došao je Sergej. Nešto prekrasno i nezaboravno. Hvala mom suprugu i svima koji su mi ovo priredili - rekla je oduševljena Tamara.

- Kad su me nazvali da im se moja prijava najviše svidjela, doslovno sam iskočio iz kože od sreće, jer sam znao koliko će to supruzi značiti. Najteže mi je bilo smisliti izliku kako da je dovedem ovdje, s obzirom na to da imamo dvoje male djece i da nije neka lokacija na koju često izlazimo. Ali smislio sam plan i nije niti malo posumnjala što se zapravo događa - ispričao je Goran i dodao: 'Vidi se da je Sergej ljudina, hvala mu na ovom!'

Sergej je otpjevao nekoliko najdražih im balada, među kojima i pjesmu "Ljubav", uz koju su imali prvi ples na svom vjenčanju.

- Tu nije bilo kompromisa, to je morala biti pjesma 'Ljubav'. Jedino smo razmišljali o tome kakvu ćemo koreografiju napraviti. Htjeli smo ga pozvati da nam dođe otpjevati pjesmu za prvi ples, no to si tada nismo mogli priuštiti. Ali ovo sada je još bolje, jer je bilo potpuno neočekivano - priznaje Tamara.

Sergej je otpjevao nekoliko najdražih im balada, među kojima i pjesmu 'Ljubav', uz koju su imali prvi ples na svom vjenčanju.

-Tu nije bilo kompromisa, to je morala biti pjesma 'Ljubav'. Jedino smo razmišljali o tome kakvu ćemo koreografiju napraviti. Htjeli smo ga pozvati da nam dođe otpjevati pjesmu za prvi ples, no to si tada nismo mogli priuštiti. Ali ovo sada je još bolje, jer je bilo potpuno neočekivano - priznaje Tamara.

Par sada još više jedva čeka 7. ožujka da uglas pjevaju u Areni, gdje će Sergej prirediti svoj najveći spektakl.

- Radimo punom parom već posljednjih nekoliko mjeseci. Ovo nije klasičan događaj koji se može isplanirati u petnaestak dana. Ovih ćemo dana objaviti i popis pjesama koje nismo dugo izvodili. Pustio bih publiku da sama donese svoj sud i predloži pjesme koje bi voljeli čuti na koncertu u Areni Zagreb. Zaista sam uzbuđen i sretan! Pripremamo veliki spektakl, lijep koncert, kao poklon svim damama. Želim svoj 50. rođendan zaokružiti s ljudima koje volim, cijenim i poštujem, i kojima dugujem veliku zahvalnost za sve ono u čemu uživam svih ovih godina - poručio je Sergej.

Foto: PROMO

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA 'TKO JE KRIV?'