Popularni regionalni glazbenik Vuk Mob prvi je u regiji koji se dosjetio snimiti pjesmu o TikToku, a njegov hit 'TikTok Instagram' dosad je na YouTubeu poslušalo više od 16 milijuna ljudi. Ne bi taj hit možda bio toliko popularan da u spotu nisu jedni od najjačih regionalnih tiktokera i definitivno najpopularniji TikTok par, Uki Q i Sergej Pajić. Njih dvoje u spotu se brčkaju u bazenu, 'pucaju' vodenim pištoljima i plešu uz zarazne taktove Vukova hita. Kasnije su na pjesmu snimili i par TikTokova, pa je stvar 'eksplodirala'. Njih dvoje na toj društvenoj mreži trenutno prati više od 2 milijuna ljudi, a najviše ih vole gledati upravo kad snimaju zajedno.

- Mi smo nekako drugačiji na sceni i mislimo da to publika najviše cijeni. Svi ostali su nekako pink, Hello Kitty, a onda smo se odjednom pojavili mi koji smo, kako nas neki vole opisivati, pomalo dark. I to se ljudima svidjelo – objasnili su Uki i Sergej u jednom intervjuu za Imperia TV. A njihovu spontanost i posebnost prepoznali su milijuni obožavatelja. Tako svaki njihov video skupi i više od pola milijuna pregleda te na tisuće lajkova i pozitivnih komentara. 'Imaju tu neku posebnu energiju zajedno', kunu se njihovi fanovi.

Nakon što su otplesali u spotu za prvi TikTok glazbeni hit i snimili prvu zajedničku stvar 'Ja i ona', Uki i Sergej pridružili su se JoomBoosu na novom projektu. JoomBoos je, naime, pokrenuo prvi TikTok talent show u regiji, JoomBoos Videostar, a upravo su Uki i Sergej jedna polovica žirija. Uz Barbi Afriku i Mimiermakeup, također velike TikTok zvijezde, vodit će buduće kandidate na njihovom putu do trona.

- Sve one koji misle da imaju 'ono nešto' što je potrebno da postanu TikTok zvijezde, pozivamo da se obavezno prijave na novi Videostar show, što prije – poručio je ovaj slavni tiktokerski par i jedva čekaju upoznati zabavne, drugačije, lude i posebne kandidate koji će na ovoj popularnoj društvenoj mreži nastaviti njihovim stopama.

Ukoliko još niste, a razmišljate o tome da se prijavite, učinite to što prije. Prijave su otvorene još samo do 12. ožujka, a možete ih slati na službenu stranicu; videostar.joomboos.hr. Pridružite se genijalnoj JoomBoos ekipi te se uključite u borbu za nagrade vrijedne vrtoglavih 130.000 kuna. Postanite nova TikTok zvijezda i ispričajte svoju viralnu priču!

Prijavi se na Videostar, postani TikTok zvijezda i osvoji nagrade vrijedne 130.000 kuna!