Fanovi su strpljivo čekali skoro četiri godine. Bila je 2017. kad je Amazon najavio da je otkupio prava za snimanje TV serije “Gospodar prstenova”, a zatim su u siječnju ove godine objavili detalje. Pilot epizode snimaju na Novom Zelandu i planiraju barem pet sezona po deset epizoda.

Ovaj put radnja se odvija tisućama godina prije događaja iz Tolkienovih “Hobita” i “Gospodara prstenova”. Vraća se u Drugo doba Tolkienova Međuzemlja, što znači da će se puno dublje baviti događajima iz tog razdoblja. To je vrijeme kad su se rađale moćne sile i kad su nastajala i propadala slavna kraljevstva, vrijeme kad se kovao Prsten moći.

Nagađa se da bi se u seriji kao glavni negativac mogao pojaviti Sauron, koji će htjeti pokoriti čitav svijet i zaviti ga u tamu. Ono što se još ne zna jest tko će se od poznatih likova pojaviti u seriji, a ovih dana objavljeno je da se filmskoj ekipi pridružilo 20 novih članova. Iako još nema trailera, do prikazivanja prve epizode još ćemo se načekati. Prema nekim najavama, bit će to petak, 22. rujna 2022. No objavljeno je niz drugih važnih detalja, a neki od njih oduzimaju dah. Saznalo se da će produkcija prve sezone koštati nevjerojatnih 450,000.000 dolara - oko tri milijarde kuna.

Za usporedbu, jedna od najuspješnijih TV serija današnjice - “Igra prijestolja”, po epizodi je koštala oko 15,000.000 dolara, a “Gospodar prstenova” nadmašit će ga tri puta. Da bi konačno okupili ekipu, producenti su u posljednje četiri godine prošli dug i trnovit put. Kao i većina holivudskih TV projekata koji su se tad počeli snimati, i proizvodnja serije “Gospodar prstenova” zaustavljena je početkom 2020. zbog pandemije korona virusa.

Zatvaranje je uslijedilo mjesec dana nakon prve klape i nakon što je Novi Zeland uveo rigorozne imigracijske mjere za zaštitu od korona virusa, uključujući 14-dnevnu samoizolaciju za sve koji ulaze u zemlju, pa tako i za članove filmske ekipe. Budući da je to silno usporilo rad, sve je obustavljeno, a nastavilo se tek krajem prošle godine. Šefica Amazonova studija Jennifer Salke izjavila je u svibnju ove godine da je “prilično uvjerena” da će emisija privući potrebno gledateljstvo kako bi se uloženi novac isplatio. Samo za otkup prava Amazon se natjecao s moćnim Netflixom i licitacija je bila ogorčena.

Došlo se do iznosa od čak 250,000.000 dolara i Netflix je morao uzmaknuti. Časopis The Hollywood Reporter procijenio je da će cijela serija u konačnici koštati više od milijarde dolara. Povodom toga oglasio se čak i sam Frodo. Glumac Elijah Wood (40), koji je utjelovio slavni lik u “Gospodaru prstenova”, bio je zaprepašten cifrom.

- To je čista ludost! Sva tri filma koštala su 281,000.000 dolara, a zaradila dvije milijarde - podsjetio je. No možda je i Elijah Wood u međuvremenu ostario i ne snalazi se više u financijama. Otad je prošlo 20 godina i vidjet ćemo je li došlo vrijeme za neke nove junake.