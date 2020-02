Servirala večeru na plastičnim tanjurima: 'To je nepristojno'

Ovaj tjedan show 'Večera za 5 na selu' nalazi se u Sisku i okolici, a domaćica Marija Pušić ugostila je nove prijatelje u svom domu u Budaševu. Priprema večere prošla je u redu, iako je kuharica trebala malu intervenciju kada je ostala bez plina pa joj je u pomoć priskočio dečko i riješio problem kako bi njezina jela na vrijeme stigla na stol.

Za predjelo je Marija poslužila domaću paštetu od pileće jetrice koju je servirala na plastičnim tanjurima, što se nije svidjelo svim gostima. Ali jelo je očito bilo toliko ukusno da je Marija glasno podrignula.

- To mi je strašno nepristojno i mislim da se u kontekstu jedne svečane večere to ne smije dogoditi. To mi je bilo jako ružno - komentirala je Sonja.

Za glavno jelo domaćica je pripremila lungić s kobasicama i krumpirom, jelo koje jako hvale njezin dečko i obitelj, a pohvalili su ga i gosti, iako je Sonji bilo malo presuho. Tijekom večere razvila se priča kako postoje iskrice između Petra i Marije pa su se svi rado šalili na tu temu.

- Imaš ti curu ili dečka? Ako ne, moja su ti vrata uvijek otvorena od 8 do 12 - našalila se Marija, na što je Petar odgovorio: „Ne, ne, ja svoju kobasicu ne dam tako lako!“

Kako bi nastavili dalje s jelom i prešli preko neugodne teme, na stol je stigao desert - pita od sira po bakinom receptu, koja se svima jako svidjela. Na kraju večere domaćica je svima podijelila poklone – proizvode od ljekovitog bilja koje je sama napravila, pa je ocjenjivanje moglo početi.

Petar je Mariji dao visoku devetku jer mu je sve bilo dobro, osim paštete od jetrice. Marija Barukčić svojoj je imenjakinji dala ocjenu 7 jer joj predjelo nije bilo lijepo servirano. Katarina je Marijinu večeru ocijenila osmicom jer se domaćica jako potrudila oko atmosfere i jela, a Sonja joj je dala - peticu.

- Stol mi nije bio dovoljno sređen, imam zamjerku na plastični stolnjak i plastične tanjure. Predjelo mi je bilo malo jednostavno i oskudno. U glavnom jelu krumpir je bio hladan i meso nije bilo sočno, a desert mi se jako svidio - kazala je Sonja. Tako je Marija zaradila ukupno 29 bodova i prešla u trenutno vodstvo.

- Ja sam prezadovoljna kako je prošlo. Nema kolača, nema glavnog jela, što znači da smo sve pojeli. Mislila sam da samo moj dečko i roditelji hvale moju hranu, ali ispostavilo se da se i drugima sviđa - zaključila je zadovoljno domaćica.