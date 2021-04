Četvrtog dana natjecanja u 'Večeri za 5 na selu' na Visu domaćin je bio umirovljeni ugostitelj Ivan Madunić koji kaže da je od emisije već dobio ono što je tražio - upoznao je nove ljude za koje se nada da će ostati prijatelji.

Njegove su večerašnje gošće imale velika očekivanja od njega, a on im je pripremio večeru u konobi gdje radi. Ivanov se jelovnik sastojao od predjela naziva Hladno zagrijavanje, glavnog jela U dobrom društvu te deserta Riceta iz naftaline.

- Nazivi su jako kreativni, zabavni, baš mi je bilo teško odrediti što će Ivan kuhati“, rekla je Darka, a s njom su se složile i ostale kandidatkinje. Dame su na putu do Ivana razgovarale o tome kako ih baš zanima što će im Ivan pripremiti.

- Večeras neće moći puno govoriti jer će biti zauzet - rekla je Jasna i nasmijala ekipu. Ivan je dočekao goste dobro raspoložen i sretan što su se ponovno okupili. 'Bio je ljubazan i srdačan kao svaki domaćin', komentirala je Kristina. Ivan ih je ponudio travaricom i višnjom i nazdravili su za dobru večeru.

Večera je započela salatom od hobotnice. 'Ivan je poslužio večeru tako da njemu bude lakše i da se ne mora mučiti. Očito ne pridaje pozornost nekim detaljima', komentirala je Jasna to što je domaćin iznio predjelo na pladnju i ona je svima stavljala jelo u tanjur. No osim prezentacije, gošćama se nije baš svidjelo što je Ivan napravio malo drukčiju salatu od hobotnice u koju je dodao kisele krastavce i mozzarellu, no ne i luk.

- Ne volim te neke suvišne dodatke, meni je salata od hobotnice - salata od hobotnice - rekla je Katarina, a s njom su se složile i Kristina i Jasna, no ne i Darka. 'Volim kad ljudi daju nešto svoga u izboru namirnica', rekla je, no smetalo joj što je Ivan zaboravio natočiti piće.

Gošće su željno iščekivale glavno jelo - brodet o škampi i liganja uz palentu kao prilog. Svima im je izgledalo jako lijepo, a potom su ispitivale Ivana gdje je kupio škampe i zaključile da nisu domaći.

- Drukčiji su okusi onih naših dalmatinskih što mi ulovimo u moru i ono što se kupi, što nije naše. Zbog toga su škampi bili šuplji, a lignje malo tvrđe - rekla je Kristina. Jasni je bilo fino, a Darku nije oduševila ni palenta.

- Ne vjerujem da je bila pečena na gradele, nije imala okus dima - rekla je. Večeras su gošće bile dosta kritične pa je bilo upitno hoće li im se i desert svidjeti.

- To je recept od moje pokojne prabake - rekao je domaćin za paradižot. 'Iznenadio me način serviranja jer bih ja u onakvu zdjelicu stavila, naprimjer, egzotičnu voćnu salatu', rekla je Darka, koja nije bila oduševljena ni okusom. Katarina je također imala zamjerke:

- Kao da je netko unutra nadrobio neke kekse i poslužio s mlijekom, to mi inače tata jede za doručak, a to mi nije nimalo fino.

Ubrzo je došao Ivanov prijatelj, koji je puštao muziku na gramofonskim pločama pa su malo i zaplesali. Uslijedilo je ocjenjivanje: Jasna je dala ocjenu sedam zato što u su u glavnom jelu bili kupovni proizvodi, a i desert joj se nije svidio.

Njezina kći Katarina također je dala sedmicu zbog toga što joj se predjelo i desert nisu svidjeli, Darka se isto odlučila za ocjenu sedam zato što joj je predjelo bilo slabo začinjeno, kao i glavno jelo, a i desert joj se nije svidio i Kristina je dala ocjenu osam jer joj je u salati nedostajalo začina, maslinova ulja i luka, u glavnom jelu joj nisu odgovarali škampi i desert joj je bio previše rijedak.