Sestra Johna Lennona: 'Nemam snage gledati filmove o bratu'

<p>Ovih dana sestra <strong>Johna Lennona</strong> dala je veliki intervju povodom 80. godišnjice rođenja slavnog glazbenika. <strong>Julia Baird</strong> prisjetila se njihovog djetinjstva i kako je njezin sedam godina stariji brat postao slavan. </p><p>- Za sve je najzaslužnija naša majka. Obožavala je Paula McCartneya s kojim je John u našoj kuhinji održavao glazbene probe. Naša majka Julia često bi im se pridružila i pjevala s njima. Dapače, udarala bi ritam po daski za ručno pranje rublja - po 'rifljači'.</p><p>Znate, u to vrijeme nije bilo čudno imati starijeg brata koji svira u nekom bendu. U Liverpoolu je to bilo sasvim normalno tih 50-ih i 60-ih godina. Roditelji bi to tolerirali sve dok ne bi došlo vrijeme odlaska na fakultet. Tada bi svojoj djeci zabranili daljnje bavljenje glazbom. Naša majka nije bila takva i poticala je Johna da se bavi onim što najviše voli i ostvari svoje snove - rekla je Baird. </p><p>Johna se iz tog vremena sjeća kao divnog starijeg brata.</p><p>- Znate, bio je ipak šest godina stariji, pa se postavio kao naš šef, ali je bio divan. Igrao se s nama, crtao, vodio nas u kino, pazio da ispunjavamo naše školske obaveze - kaže. </p><p>Nakon raspada benda počeo je solo karijeru i preselio se u Ameriku. Julija kaže su i ona i obitelji teško prihvatili Johnovu odluku da ode u SAD. </p><p>- Sjećam se da je 1973. došao iz Amerike u Liverpool samo zato da bi nas vidio i proveo neko vrijeme s nama. Nedostajali smo mu, kao i on nama. Rekli smo mu: 'John, mi smo uvijek tu za tebe, ne brini. Nastavili smo se redovito čuti telefonom i pisali smo si pisma. I tako je bilo sve do njegove prerane smrti - rekla je Bard pa nastavila: </p><p>- Nakon njegove smrti dugo nisam mogla slušati njegove pjesme. Niti sam imala snage gledati dokumentarne filmove o Beatlesima i o svom bratu. Bilo je to za mene previše teško. Čak ni danas, nakon toliko godina, nemam snage za to jer me sve to vraća u neka sretnija vremena koji h više nema. Uvijek na godišnjicu njegove smrti ili na njegov rođendan okupi se obitelj i zajedno večeramo i prisjećamo se svih naših najmilijih kojih više nema - kaže Julia Bard.</p>