Sestra Meghan Markle stigla u London: Želi sastanak s njom

Predivno se provodim u Londonu, istaknula je Samantha Markle (53) na društvenoj mreži. Polusestra Meghan Markle (37) doputovala je iz Amerike kako bi se susrela s vojvotkinjom od Sussexa koju nije vidjela više od desetljeća, tvrdi britanski Mirror. Samantha se navodno želi vidjeti s Meghan kako bi razgovarale o zdravlju njihovog oca Thomasa Marklea (74).

Having a wonderful time in London! British people have been so lovely and helpful! If I can survive the roundabouts it will be a miracle LOL!