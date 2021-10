Jamie Lynn Spears (30), mlađa sestra Britney Spears (39), objavila je knjigu pod nazivom 'Things I Should Have Said'. U djelu koje piše od 2017. godine, Jamie Lynn svijet je šokirala novim detaljima o odnosima u obitelji.

Sestra poznate pjevačice tvrdi da je proživjela 'pravi pakao' kada je sa 16 godina nenadano ostala trudna. Obitelj ju je, kako piše u knjizi, tjerala na pobačaj i pokušavala sve sakriti od očiju javnosti.

- Ljudi meni bliski došli su u moju sobu i pokušali me uvjeriti da bi roditi u mojim godinama bila užasna pogreška. 'To će ti uništiti karijeru. Premlada si. Ne znaš što činiš. Postoje tablete koje možeš uzeti i riješiti ovaj problem, a mi ćemo ti pomoći. Znamo doktora', to su mi govorili. Svi oko mene samo su željeli da ovaj problem nestane - piše Jamie Lynn.

Uz to, dodala je i kako su joj tada oduzeli mobitel da ne bi slučajno nekome otkrila da je trudna. Vijest o prinovi nije smjela reći sestri Britney.

- Trebala sam je više nego ikad, a ona mi nije mogla pomoći kad mi je bilo najpotrebnije... To da nisam smjela reći svojoj sestri što mi se događa boli me i dan danas - priznala je.

Podsjetimo, ocu Britney i Lynn, Jamieu Spearsu nedavno je, nakon 13 godina i duge sudske parnice, ukinuto skrbništvo nad popularnom pjevačicom. Na njegovo mjesto došao je John Zabel, računovođa kojeg je izabrala Britney u suradnji s odvjetnikom.

Upravo zbog sudske drame sestre i oca, Jamie Lynn našla se na udaru kritika. Obožavatelji pjevačice, koji su pokrenuli pokret 'Free Britney', optužili su ju da je radila protiv sestre. Kako mnogi od njih tvrde, Lynn je uz oca pokušavala pjevačici zagorčati život.