Seve na sudu tražila novac od Zrinka Tutića i sve izgubila: 'Nisam mu upropastila brak'

Vitko tijelo Severina je leđima prislonila na stablo. Napućila je prepoznatljive usnice kroz koje se lagano nazirao smiješak i gotovo snenih očiju pozirala fotografu magazina Glorija. Bila je odjevena u ljubičastu košulju koju je zakopčala do vrata, ljubičaste duge hlače i ljubičaste štikle. Čak je nosila i najlonke na kojima se na gležnjevima isticao uzorak koji podsjeća na narodni vez. U intervjuu se morala suočiti s vrlo škakljivim pitanjima oko navodne ovisnosti o kojoj se naveliko šuškalo početkom te 1998. No za pjevačicu je postojala i osjetljivija tema od te. Bio je to njezin odnos s tadašnjim menadžerom i autorom pjesama.