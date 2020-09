A post shared by Severina (@severina) on Sep 10, 2020 at 2:15am PDT

Seve privukla pažnju čupavim šlapama i porukom oko vrata: 'Nikad, nikad nemoj odustati'

Pjevačica je ovo ljeto imala pauzu od kupanja i sunčanja jer je dva tjedna morala biti u samoizolaciji. Imala je pozitivan test na koronu, ali nije imala nikakve simptome

<p>Pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) u ponedjeljak se pohvalila na svom Instagram profilu kako radi na novom albumu, što je oduševilo sve one koji je prate na toj društvenoj mreži. Fanovi su joj pisali da im je to uljepšalo ružnu 2020. godinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seve je imala koronu </strong></p><p>Dobila je komplimente i na račun izgleda i vitke linije. Fotografirala se u studiju s prijateljem <strong>Filipom Miletićem</strong>, inače tekstopiscem i producentom nekih njenih pjesama. </p><p>Pjevačica je stajling upotpunila 'čupavim' natikačama i choker ogrlicom. Na njoj piše 'Never, never give up', odnosno 'Nikad, nikad nemoj odustati'. I zbog te poruke je dobila hrpu pohvala. </p><p>- Bravo, tako motiviraj i sebe i nas - pisali su. Bilo je i onih koji su po svom vrsnom poznavanju Severine istaknuli da nije sretna pa su je pokušali utješiti. </p><p>- Seve, tužan ti je pogled, ali izdrži, sve će proći - bio je samo jedan od komentara.</p><p>Pjevačica je ovo ljeto imala pauzu od kupanja i sunčanja jer je dva tjedna morala biti u samoizolaciji. Imala je pozitivan test na koronu, ali nije imala nikakve simptome. Tvrdila je da se zarazila od bliske osobe i to ne dok je partijala po Dalmaciji nego po povratku u Zagreb.</p><p>Ipak, s obzirom na to da nas je poslužilo vrijeme i početkom rujna, iskoristila je to vrijeme za poziranje u kupaćem kostimu dok ne 'uskočimo' u nešto topliju garderobu. </p>