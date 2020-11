Severina cijelu ekipu otkantala, čistku preživio samo njen frizer

Nagađalo se da će menadžer pjevačice, Tomislav Petrović, s kojim se nedavno pomirila ponovno okupiti staru ekipu, no to se nije dogodilo. Seve je vrlo principijelna, kažu prijatelji pjevačice

<p>Pjevačica je na svojoj društvenoj mreži objavila video sa snimanja reklame za beauty proizvode ispod kojeg je predstavila svoju novu ekipu. Novi stilist <strong>Severine Kojić </strong>(48) nakon <strong>Petra Trbovića </strong>s kojim je suradnja duga 12 godina pukla lani je<strong> Domagoj Štimac</strong> iz domaćeg modnog brenda Twins.</p><p>Seve odavno surađuje s Twinsima pa je prije nekoliko godina 'furala' njihov kaput s Dolce&Gabbana; krunom od deset tisuća kuna. Inače Twinse je početkom godine u svom novom spotu 'Sveto pismo' nosila i <strong>Jelena Rozga </strong>(43), Sevina nekadašnja prijateljica s kojom je navodno zahladila odnose, no dizajner se sad odlučio na suradnju sa Severinom.</p><p>Seve ima i novu fotografkinju <strong>Maju Kljaić</strong> nakon što je pukla dugogodišnja suradnja s <strong>Jelenom Balić</strong>, koja joj je fotografirala i vjenčanje s <strong>Igorom Kojićem</strong>. Tu je i nova make up artistica<strong> Simona Antonović</strong>, s kojom je Severina doduše i prije surađivala.</p><p>Frizer je stari, a riječ je o <strong>Martinu Posavecu </strong>koji je Sevu nagovorio na glasovitu plavu periku u stilu Debbie Harry iz Blondie. Očito je Seve zamjerila starom stilistu Trboviću javno prozivanje za krađu ideja za kostime za lanjsku regionalnu turneju 'Dobrodošao u klub'.</p><p>Naime, nagađalo se da će menadžer pjevačice, <strong>Tomislav Petrović</strong>, s kojim se nedavno pomirila ponovno okupiti staru ekipu, no to se nije dogodilo. Seve je vrlo principijelna, kažu prijatelji pjevačice.</p>