Severina: 'Došla sam u Zagreb, a iza sebe ostavila nezavršenu srednju školu i uplakanu majku'

Pjevačica Severina Vučković (51) osvrnula se na početak glazbene karijere, autorski rad te majčinstvu u intervjuu za Jutarnji list.

Kada je bila u cvijetu mladosti preselila se iz Splita u Zagreb. Kako kaže, u glavnom gradu dočekalo ju je licemjerje, a teško joj je palo i što se morala prilagoditi okruženju.

- Slušam sve i svašta… Ovisi o mnogo toga. Kad sam došla u Zagreb, iza sebe sam ostavila nezavršen četvrti razred srednje muzičke i uplakanu majku zbog toga. Svi u Zagrebu su bili stariji od mene. Da ne ispadnem glupa i da bih mogla razgovarati s njima, morala sam ići u Kinoteku i gledati sve Buñuelove filmove. Morala sam znati tko je Jacques Brel, tko je što napisao, nešto slično povijesti glazbe, who is who. Upisala sam se i u plesnu školu Fredi. Govorili su mi da moram biti ambiciozna, iako mi se ta riječ gadila. Ali sam odlučila da to mogu - rekla je.

Foto: Instagram

Na pisanje pjesama, kaže, najviše je mogu inspirirati mladost i muka.

- Počela sam pisati iz muke. Bila sam sramežljiva i nisam se htjela nametati, ali moj menadžer mi je donosio gluposti od pjesama koje bi mu slali. I onda sam rekla: ‘Aj, daj meni da pišem tekstove‘ - rekla je i otkrila da je tako nastalo nekoliko njezinih albuma.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Nakon publike, koncerata i buke najbolje je opušta mir i zagrljaj njezinog sina, a svoju popularnost drži podalje od obiteljskog doma.

- On zna da sam ja netko, ali ne zna tko točno. Nikad u kući ne puštam svoje koncerte ni pjesme. Kad imam koncert, odmalena mu govorim da idem raditi. Ne voli biti Severinin sin, on voli da je on. Voli slobodu i u tome ga potičem. Njemu sam mama, cool mama. Gledamo trenutačno seriju ‘Young Sheldon‘, planiramo naš put na zapadnu obalu Amerike za njegov i Tomičin rođendan. Jako je uzbuđen što idemo u Alcatraz, zbog nekog Hanibala (smijeh). A posebno što idemo u Universal Studios. Mislim da svi mi, a posebno djeca, najviše pamtimo kako smo se osjećali negdje. Zato se pobrinem da mu osjećaji uvijek budu lijepi, puni života. Družimo se puno, živimo i putujemo kad god možemo - rekla je.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Prisjetimo se, posljednjih dana Seve uživa u Tajlandu. Baterije je nakon radnog razdoblja odlučila napuniti s prijateljima. Prekrasne plaže, čisto more i plovidba samo su neke od stvari u kojima pjevačica uživa na egzotičnoj destinaciji.