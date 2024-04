Severina je otkrila koje pjesme ne pjeva na svojim koncertima

Ovo su pjesme (vol. 1) koje ne izvodim na koncertima tj. koje nisu na stalnom repertoaru... Hoćemo li neku od tih ipak otpjevati u subotu u Zadru? Koji je vaš fav?', upitala je u četvrtak pjevačica Severina (51) svoje obožavatelje na Instagramu.

Ovo je popis pjesama koje ne izvodi na koncertima:

1. Mrtav bez mene

2. Magija

3. Gade

4. Hazarder

5. Alcatraz

6. Hurem

7. Haljinica boje lila

8. Adam i Seva

9. Sekunde

10. Hrvatica

Ranije je otkrila kako ne žali što neke pjesme koje je snimila ne pjeva na koncertima.

- To je zato jer repertoar uvijek prilagođavam najširem krugu ljudi koji dolaze na koncerte. Koncert treba biti eruptivan, nabijen, kompaktan… Najvažnija stvar za dobar koncert je dobar repertoar. To se ne mijenja, to je kao predstava. Nešto što vi kao izvođač predstavljate - rekla je za Journal.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dodala je da ima puno balada, kao što su 'Parfem', 'Alcatraz', 'Šta me sad pitaš šta mi je', 'Sama na sceni', 'Ko je kriv' i druge koje ne pjeva jer bi onda sa set liste trebala izbaciti 'Dalmatinku', 'Virujen u te', 'Kao', 'Grad bez ljudi', 'More tuge', 'Imaš pravo'.