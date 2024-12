Severina je raznježila pratitelje ukrasom ispod božićne jelke

Severina (52) je s pratiteljima na Instagramu podijelila svoju božićnu idilu, uz veliku jelku, ukrasa i jaslice, obožavateljima je jedan detalj posebno zapeo za oko. Naime, ispod raskošne jelke stavila je nekoliko orašara, ukrasnog konjica, djeda mraza i balerinu, no ukras koji je ukrao svu pozornost je plišani medvjedić koji na majici ima fotografiju pjevačice i sina.

Foto: screenshot/instagram

Svom sinu napisala je pjesmu 'Tako ti je, sine moj' i premijerno ju izvela u finalnoj epizodi 'Superstara'.

- Riječ je o lekciji koju majka govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih ‘istresla’ iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog ‘proceduralne pogreške’. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo ni do čega, pa sam ju ostavila po strani. Vratila sam joj se nedavno, promijenili smo aranžman i dovršila sam ju nadahnuta predivnom i hrabrom mladošću u Srbiji, koja se bori za pravdu i ne želi prodati čast, a koju su podržale i studentske kolege u Hrvatskoj - napisala je.

Foto: screenshot/instagram

Pjevačica je dodala kako je pjesma napisana za sve one koji se bore, za slabije, posramljene i ponižene. Severina je sinu već ranije posvetila pjesmu 'Rođeno moje'.