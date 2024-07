Severina: 'Molim 'vjernike' i desničare da se bave pravima hrvatske djece, a ne OI-jem!'

Severina je na društvenim mrežama objavila fotografiju svog sina i Cesarea Avenatija iz 2017. godine i progovorila o borbi majki za skrbništvo nad djecom. Pjevačica se osvrnula na sudstvo i proceduru, a spomenula je i Olimpijske igre čije je otvorenje bilo u petak u Parizu.

- Molim 'velike vjernike' i desničarske stranke da se bave pravima hrvatske djece, a ne izmišljenim aferama s Olimpijskih igara započela je.

Podsjetila je na slučaj Nine Kuluz koja je 14 godina čekala pravdu za svog sina i sebe. Oslanjajući se na državu, sudove i centre pokušala je, kako je napisala, izboriti pravdu za svog sina. No, to je uspjela na talijanskom sudu. Istaknula je i jednu drugu majku i njezine dvije djevojčice, koje već šest godina prolaze sličnu sudbinu.

- I dalje čekaju pravdu. I zbog njih se demonstriralo u susjednoj državi, odakle je majka pobjegla u Hrvatsku - napisala je ona.

Prisjetimo se, na otvorenju Olimpijskih igara nastupali su razni izvođači, a galama oko jedne izvedbe se ne stišava.

Tijekom kontroverzne scene, koja je naljutila mnoge, drag queens i plesačice poredale su se uz dugačak stol. Neki su gledatelji tu scenu povezali s Isusom Kristom i njegovih 12 apostola kao u 'Posljednjoj večeri', uprizorenju Leonarda da Vincija, pisao je Today.com.

Foto: X (Twitter)

Nakon prizora, neki su kadrove nazvali 'izrugivanjem' i 'uvredljivim za kršćane'. Drugi su pak ovaj trenutak smatrali slavljem za LGBTQ+ zajednicu.

No na službenom profilu Olimpijskih igara podijelili su fotografije trenutka i napomenuli da je to grčki bog Dioniz i njegova gozba, koje su bile poznate kao bakanalije, a ne 'Posljednja večera'.