Severina (49) je pozirala u luksuznom stanu i tako pokazala interijer, a pažnju su ukrala imena ispisana na prozoru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sretan Božić, želim vam puno 'putokaza' u životu, koji vas čine sretnim... Meni je falilo prozora - napisala je pjevačica.

Na prozoru su tako stajala imena njoj bliskih i dragih ljudi, kao što je ono njezina sina, mame Ane, nećakinje Mije, menadžera Tomice, producenta Filipa...

Seve i Igor Kojić (34) sporazumno su se razveli u kolovozu ove godine, a Igorov otac Dragan Kojić Keba (61) sada se oglasio o njihovoj odluci.

- Što se tiče razvoda Igora i Severine, on nije dolazio da ga posavjetujem kad se sve to događalo. Odrasli su ljudi, i znaju što je najbolje za njih. Pa, evo, pogledaj kakva je situacija među ljudima, danas se svi razvode. Naravno da bi bilo bolje da to nisu napravili, ali nije moje da sudim - rekao je Keba za telegraf.rs.

U razgovoru za portal Klix.ba Severina je nedavno prekinula nagađanja o navodnoj vezi sa producentom Filipom Miletićem (40) i rekla je da je njihov odnos ostao samo na prijateljstvu.

- Filip i ja nismo u vezi, ne hodamo. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to potaknuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - izjavila je Severina i opovrgnula vezu.