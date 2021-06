U sklopu festivala 'Crtani romani šou' nakladnička kuća Sandorf predstavila je roman 'U ime mafije' u Malom pogonu Tvornice kulture. Autor romana, Max Bunker (81), ime je koje stoji iza kultnog stripa 'Alana Forda'.

Bunkerov roman, čiji je ovo prvi hrvatski prijevod, pomogla je predstaviti i pjevačica Severina Kojić (49), uz prevoditeljicu Antoniju Radić, urednika Ivana Sršena i kazališnog redatelja Matka Sršena. Severina je imala priliku na naslovnici romana utjeloviti femme fatale Sharon, a nakon promocije je i potpisivala knjige.

Severina se našalila kako je 'samo htjela izgledati lijepo u žutoj haljini'. Poziv za suradnju bio joj je iznenađenje, ali su svi sudionici promocije rekli kako su izuzetno zadovoljni s rezultatom.

- Bila sam iznenađena što ste vi bili iznenađeni da sam pristala. To je ponuda koja se ne odbija - izjavila je pjevačica.

- A ja san u žutoj vešti na naslovnoj stranici knjige Maxa Bunkera i pucan od ditinje sriće - napisala je na društvenim mrežama kad je roman objavljen.

Sandorf je omogućila Severini da uz glumu odabere i tko će biti manekeni koji uz nju poziraju. Ona je za taj posao odabrala svoje suradnike tonskog snimatelja Domagoja Perišića i producent Filipa Miletića, za koje kaže kako su također bili ushićeni.

- Kako bi rekao Bregović 'samo da je lijepa slika, napiši što hoćeš'. Nije baš tako banalno, bila sam sretna, nisam to očekivala. Daje mi na vrijednosti da me se izabralo za naslovnicu knjige. Nisam ni znala da to imam u sebi, pa je bilo lijepo dobiti taj poziv, lijep je to osjećaj - opisala je Severina svoju suradnju s izdavačima.

Dotakla se i toga kako su Bunkerovi citati tj. prijevodi stripa na kojem je odrasla ne samo duhoviti već i primjenjivi u životu, a pritom je spomenula i pljačku svog stana.

- Evo, meni su opljačkali stan i onda sam za promociju ove knjige stavila citat 'Dvije riječi koje otvaraju sva vrata su guraj i vuci'. Mislim da su ovi gurali - našalila se Severina. Rekla je kako ne zna je li joj šala uspjela jer je publika nosila maske, na što su je uvjerili da je.

- Ali dobra je stvar da se nisu usredotočili na haljine i cipele jer bi ih sama tražila po Zagrebu - zaključila je.