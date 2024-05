Severina odgovorila svećeniku, on joj uzvratio: 'Izvrijeđala me'

U petak je Severina na svom profilu objavila negativan komentar koji joj je, sudeći prema fotografiji koju je podijelila, uputio don Tomislav Lukač. Međutim, svećenik Tomislav se u večernjim satima, isti dan, oglasio na društvenim mrežama te objasnio što se dogodilo.

- Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju.

Moj video o pobačaju je šeralo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je šerao video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala - rekao je među ostalim.

Osim toga je Severinu pozvao na kavu te joj poručio da ju voli.