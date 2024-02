Severina se oglasila nakon što su joj vratili sina: Hvala, vi ste me hranili snagom i podrškom

Nakon što je jučer sretno objavila da joj je Županijski sud u Splitu vratio sina, Severina (51) se danas oglasila na društvenim mrežama uz zahvalu.

- Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri tjedna (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerojatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška! Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima - jasno će Severina.

Najavila je izlazak nove kampanje na koju je 'iznimno ponosna'.

- Posvećena je osobama na koje se ne gleda kao na 'normalne', na 'bolesnike u društvu', koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini 'bolesnici našeg društva' su oni koji 'drugačije' javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost - poručila je pjevačica.

Nakon što je Vrhovni sud vratio skrbništvo nad sinom ocu Milanu Popoviću, dvadesetak dana kasnije došlo je do obrata, a sve nam je jučer komentirala i sama Severina.

- Nisam uopće očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo donijeti novu odluku, jer do sada je u mom slučaju, odnosno mog djeteta, sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije - rekla nam je pjevačica koja sad ima zajedničko skrbništvo nad sinom zajedno s bivšim partnerom.