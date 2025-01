Severina se skidala na koncertu pa bacila sako u publiku: Hvala vam, dođite u garderobu poslije

Jedna od najpoznatijih domaćih glazbenica, Severina, oduševila je publiku na posljednjem koncertu u Križevcima. Zapjevala je brojne hitove iz svoje karijere, a u jednom trenutku bacila je crveni sako u publiku.

Nekoliko žena pokušalo je dobiti 'glavnu nagradu', ali to je pošlo za rukom jednoj gospođi.

Video je objavila na svom Instagramu uz kratki opis: 'Tko najviše skače, dobije sako i hlače'.

- Vi koji ste dobili sako dođite po hlače u garderobu - rekla je Severina na pozornici pa nastavila pjevati njezinu 'Italianu'.

Zahvalila je i publici na dolasku.

- Najljepša vam hvala Križevci i nemojte me zaboravit - viknula je.

Podsjetimo, Severina je nedavno zabavljala i Dubrovčane i goste u jednom hotelu, a tada joj se na pozornici pridružila i Alka Vuica.

Foto: Instagram/screenshot

- I žena i majka i pjesnikinja... Jedna i jedina Alka Vuica... Pionirka prije svih. Divno je bilo dijeliti s tobom lijepe životne trenutke, sada i pozornicu... Hvala što si ustala od svog stola i popela se meni na binu... K'o pokisli vrapci mi smo se stisli - napisala je Severina u opisu videa na Instagramu i nadodala:

- Za one koji ne znaju, osim 'Laži me' i drugih pjesama koje je napisala za sebe, Alka je (na)pisala i: 'Gdje Dunav ljubi nebo', 'Danas sam luda', 'Lijepa bez duše', 'Hajde da ludujemo', 'Ma daj obuci Levisice', 'Da je sreće bilo', 'Dotakni me usnama', 'Ja sam lažljiva', 'Dok svira radio', 'Nije mi svejedno', 'Ja sam zaljubljen', 'Sve za ljubav', 'Vino na usnama', 'Rušila sam mostove od sna', 'Dođe mi da vrisnem tvoje ime', 'California' - zaključila je pjevačica.

Severina u Sarajevu održala Novogodišnji koncert | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Severina je u Novu 2025. uvela Sarajevo, a tamo je oborila rekord posjećenosti.

Prema podacima MUP-a, na koncertu je bilo više od 55 tisuća ljudi. U prepunoj Titovoj ulici u Sarajevu odzvanjali su hitovi 'Brad Pitt', 'Krivi spoj', 'Moja štikla' i brojni drugi.