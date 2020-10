\u00a0

[Marmontova ulica] meni najdraz\u030ca jer je posebna, najvis\u030ce prehodana, po njoj smo trc\u030cale poslije s\u030ckole iz \u201cnove muzic\u030cke\u201d u Cheerija na najbolje tople sendve u bubli i bombice. Na vrhu kula od Bastiona, tu san c\u030cekala bus s\u030cesticu za Suc\u0301idar (ako neko pita... siromas\u030cna c\u030cetvrt, Brac\u0301e Santini 10...),a prema dole se spus\u030ctas\u030c drito u bili svit, jer je dole more. Po sredini livo, smrdi sa pes\u030ckarije, a priko puta desno na Prokurativama su se pivale neke antologijske pisme.Naprimjer,uz\u030civo slus\u030cas\u030c Olivera \u201cOprosti mi pape\u201diz Marmontove jer nemas\u030c kartu za splitski festival. I onda se mi ekipa, posli s\u030ckole preko Marmontove spustimo do rive, sidnemo na klupu, jedemo buble i vonjamo onaj miris rive s kojim smo odrasli... Ala koji gus\u030ct... Tog vonja vis\u030ce nema, neko bi reka \u201dFala svetom Frani\u201d\ud83d\ude02, ali osjec\u0301aj da me doli c\u030ceka najlips\u030ca riva je isti, istijacti... letin! #split #myhometown #marmontova #proud #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina





