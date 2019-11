Seve u suzama, a njezin tim poručuje: Ovo je zastrašujuće

Pjevačica Severina (47) i njezin bivši partner Milan Popović (54) trebali su se danas sastati na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, ali bivši partneri nisu se pojavili. U pravnoj bitci oko skrbi za sina Severina je izgubila spor s Milanom.

Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta. Sutkinja u odluci nije navela na kojoj će adresi dječak živjeti.

- Nisam bio na objavi odluke, bila je kolegica Biloš. Međutim, mogu reći da su svi elementi ukazivali da bi se moglo dogoditi neko zastrašujuće rješenje. Mislim da je to što se dogodilo pokazuje nestabilnost Hrvatskog pravosuđa, sustava i nesigurnost. Bio sam sudionik zadnje rasprave koja se odvijala na prijedlog gospodina Popovića da se dijete dodjeli njemu na skrb i moram reći jedan detalj. Skrbnica koja je postavljena i koja bi trebala brinuti oko Severininog sina sama je na sudu priznala da dvije godine to dijete nije vidjela, ali dala je svoje mišljenje i prijedlog da bi se dijete trebalo dati ocu na skrb. To vam govori o užasu koji je događa - rekao je za 24sata Severinin odvjetnik Mate Matić. Smatra kako Milan Popović u nepovoljan položaj stavlja Severinu te je za njega to, kaže, zastrašujuće.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mislim da ovo odlazi u potpuno krivom smjeru no tu smo gdje jesmo. Sve kaznene postupke pokrenuti ću protiv svakoga tko je zlouporabio položaj i protiv skrbnice koja je dala taj zaključak koji je neutemeljen jer ni ona sama nema osnova za to. Međutim ovog trenutka imamo privremenu mjeru koju žalba ne odgađa izvršenje i mislim da će se po njoj morati postupiti - objasnio je. Odlučan je u ideji da zaustavi eventualnu ideju gospodina Popovića da odvede dijete.

- Gospodin Popović napravio je djetetu putovnicu u Srbiji na način da mu Severina nikad nije dala suglasnost za to, a za putovnicu maloljetnog djeteta to se ne može dobiti ako nema suglasnost oba roditelja. On se poziva na neku punomoć koju Severina nikad nije dala u tom smjeru. Probat ćemo aktivnostima i akcijama zaustaviti da dijete bude odvedeno izvan Republike Hrvatske - kaže i dodaje kako su svi smo iznenađeni, a najviše Severina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ona je u šoku i ne može vjerovati da je sud donio tu odluku - ističe Matić. Objašnjava da se Severina i Milan na Općinskog građanskom sudu u Zagrebu danas nisu trebali pojaviti.

- U isto vrijeme kad je bila objava odluke na Općinskom sudu oni su bili kod liječnika radi nekakvih konzultacija, da vide što s djetetom i kakve su posljedice - zaključuje odvjetnik. Vijest je šokirala Severinu koja je jedva dolazila do riječi nakon što je saznala da dječak odlazi kod oca.

- Ne znam što bih vam rekla. Nisam ovo očekivala zbog toga jer je napravljen presedan u postupanju - rekla je gušeći se u suzama pjevačica, piše Jutarnji list.