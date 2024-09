Severini je Dua Lipa 'maznula' naslovnicu albuma, a kažu i da je kolegama 'krala' pjesme...

Tijekom posljednjih nekoliko godina etablirala se u jednu od vodećih pop zvijezda današnjice. Osim na streaming platformama, njezini hitovi masovno se slušaju na radijima, koji je obožavaju puštati, pa ne čudi kad pjesmama ruši rekorde slušanosti. Dua Lipa (29) nekoliko godina bavila se modelingom pa 2014. godine potpisala prvi glazbeni ugovor.

Londonska pjevačica kosovskih korijena danas ima mnogo nastupa po svjetskim arenama i stadionima, a uz veliku popularnost i uspjeh dolazi i analiziranje svakog njezina koraka. Posebna intriga stvorila se zbog nekih njezinih hitova, koji neodoljivo podsjećaju na ranije objavljene pjesme drugih glazbenika.

Priština: Dua Lipa nastupila na Sunny Hill festivalu koji organizira sa svojim ocem | Foto: Valdrin Xhemaj /PIXSELL

Njezin hit "Levitating" već se tri puta našao na udaru optužbi za plagijat. Producent Bosko Kante tvrdio je da su tri remiksa Lipine pjesme uključivala njegovu snimku, a time je prekršila autorska prava i "ukrala" njegov dio, pisao je SkyNews. Pjesmu su prije usporedili s "Live Your Life" iz 2017., reggae benda s Floride Artikal Sound System. Bend je tužio Lipu, no slučaj je odbačen, no uslijedio je još jedan. Riječ je o tekstopiscima L Russellu Brownu i Sandyju Linzeru, koji tvrde da je Lipa koristila njihovu melodiju iz pjesme "Wiggle And Giggle All Night" iz 1979. godine.

Slušatelji su pronašli još nekoliko sestrinskih pjesama. O pjesmi "Prisoner" iz 2020. oglasio se brazilski DJ Leonardo Da Silva, koji je hit britanske pjevačice usporedio s pjesmama "I Was Made for Loving You" grupe Kiss iz 1979. te pjesmom "Physical" koju je 1981. izvela Olivia Newton John.

- Je li to legalno? Vjerojatno da. Rade li to i drugi? Da. Radim li ja to? Puno puta - kazao je DJ. Prema definiciji, glazbeni plagijat je skladba kojom je neki autor doslovno kopirao ili poprilično vjerno imitirao već napisanu pjesmu, proglasivši je vlastitim, originalnim radom. To valja razlikovati od sempliranja, legalnoga korištenja originalnih dijelova pjesme u drugom glazbenom djelu.

Za Lipinu pjesmu "Break My Heart" također se pričalo da je "maznuta" glazbenom sastavu INXS iz njihove pjesme "Need You Tonight", objavljene 1987. godine. Pjesma "Houdini", osim što neki čuju da podsjeća na "It's My Life" No Doubta iz 2003., cover singla neodoljivo nalikuje na Severinin za album "Sorry" iz godine ranije.

Foto: PROMO

Foto: PROMO

Jedina razlika između albuma je ta što se Lipino ime i naziv albuma nalaze na vratu, a Severini prekrivaju oči. No poza i lizanje same sebe u odrazu ogledala identični su kod obje pjevačice, samo što je Severina malo prije Due to učinila.