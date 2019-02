Severinin svekar je u suzama: 'Par sati prije bili smo zajedno'

Severinin svekar Dragan Kojić Keba (58) potresen je smrću kralja narodne glazbe Šabana Šaulića. Glazbenik je danas u jutarnjim satima preminuo u prometnoj nesreći u kojoj je zadobio teške tjelesne ozljede.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Keba je jučer bio u avionu za Beč sa Šaulićem.

- Jučer sam se izljubio s njim - rekao je Keba za srpske medije, a kad smo ga zvali nije od tuge nije mogao govoriti. Samo nam je napisao 'Plačem'.

Od Šaulića su se oprostili i brojni regionalni glazbenici.

- Negdje oko 05:30 sam se slučajno probudila i pogledala u telefon... Ne postoji adekvatna riječ da opiše stanje moje duše dok čita da te više nema. Od kada znam za sebe znam i za tebe. Dok sam kao dijete sjedila u uglu restorana moje kuće u Kragujevcu i slušala te i učila. Pa do današnjeg dana kada sam odrasla osoba koju si nazivao svojom najboljom mlađom kolegicom. Znaš ja skoro nikada nemam tremu. Ali trema i odgovornost koju sam imala one večeri kada si ti mene nazvao da ti budem gost na koncertu u Sava Centru - e to je trema, to je poštovanje i za mene veliki znak da je ono sto radim ispravno i dobro! Nije trebalo ovako završiti. Uporno govorim da je važno ostaviti trag. A ti si ostavio neizbrisiv u našim srcima! Sada štap u ruke, čamac i na tvoj Dunav u miru! Šabane, neka ti je vječna slava i HVALA! - napisala je Marija Šerifović (34).

Foto: Instagram

I Jelena Karleuša (40) potresena je Šaulićevom smrću. Putem društvenih mreža oprostila se od kralja narodne glazbe.

- Teško mi je prihvatiti da se ovo dogodilo. Ne vjerujem da ovo pišem. Veliki, najveći. Ponosna sam na svaku sekundu koju smo zajedno proveli na snimanjima... Velika tragedija i tuga. Počivaj u miru... Ne znam što više da napišem - napisala je Karleuša na Instagramu.