Obavijesti

Show

Komentari 50
GRADI SVOJ DOM PLUS+

SEVINI NOVI DVORI Ova vila u Zagrebu je njena skrivena oaza. Ima vidikovac, vinski podrum...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 6 min
SEVINI NOVI DVORI Ova vila u Zagrebu je njena skrivena oaza. Ima vidikovac, vinski podrum...
Foto: Pixsell, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pred vilom koju je Severina kupila prošle godine su kamioni i radovi su u punom jeku. Iza velikih zidova ulazi se u skriveno carstvo koje je nemoguće vidjeti s ceste

Admiral

Nakon godina provedenih u penthouseu na zagrebačkom Kozjaku, Severina okreće novu životnu stranicu. Novi dom pronašla je na jednoj od najelitnijih zagrebačkih adresa – u miru Gramače, okružena zelenilom Podsljemena i luksuznim vilama koje već desetljećima privlače najimućnije Zagrepčane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 50
Bjegunac Mamić objavio fotku s 27 godina mlađom Jelenom: Svi gledaju u prsten na njenoj ruci
ZAJEDNIČKI TRENUCI

Bjegunac Mamić objavio fotku s 27 godina mlađom Jelenom: Svi gledaju u prsten na njenoj ruci

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić objavio je fotografiju na kojoj pozira u prirodi s djevojkom Jelenom
FOTO Knoll prošetala Splitom! Korzet jedva držao adute, a 'halteri' visjeli preko traperica
Vatrena headlinerica

FOTO Knoll prošetala Splitom! Korzet jedva držao adute, a 'halteri' visjeli preko traperica

Ivana Knoll stigla je u Split i prije večerašnjeg nastupa već privukla poglede. Gradom se prošetala u plavom korzetnom topu, širokim trapericama i neobičnim Adidas 'halterima' prebačenima preko hlača.
FOTO U suzama se oprostili od Šabana: Ekipa iz 'Smogovaca' je neutješna, Šerbedžija govorio...
ODLAZAK GLUMCA

FOTO U suzama se oprostili od Šabana: Ekipa iz 'Smogovaca' je neutješna, Šerbedžija govorio...

Na zagrebačkom Mirogoju su se u petak od Damira Šabana oprostili njegovi najbliži, prijatelji i kolege. Glumac je preminuo u utorak u Zagrebu, a javnost ga je upoznala kao Mazala iz 'Smogovaca'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026