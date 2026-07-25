Pred vilom koju je Severina kupila prošle godine su kamioni i radovi su u punom jeku. Iza velikih zidova ulazi se u skriveno carstvo koje je nemoguće vidjeti s ceste
GRADI SVOJ DOM PLUS+
SEVINI NOVI DVORI Ova vila u Zagrebu je njena skrivena oaza. Ima vidikovac, vinski podrum...
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Nakon godina provedenih u penthouseu na zagrebačkom Kozjaku, Severina okreće novu životnu stranicu. Novi dom pronašla je na jednoj od najelitnijih zagrebačkih adresa – u miru Gramače, okružena zelenilom Podsljemena i luksuznim vilama koje već desetljećima privlače najimućnije Zagrepčane.
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