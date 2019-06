Sezona festivala je počela, u Hrvatsku dolaze glazbene face

S ljetnim vrućinama stiže i sve veći broj glazbenih festivala koje na našu obalu, ali i u kontinentalni dio Hrvatske, dovode ponajveće glazbene zvijezde. Rokeri The Cure, Foals, Suede, kao i legendarni Johnny Marr stižu na Jarun, na ovogodišnji INMusic Festival, a događanja na obali tradicionalno su poglavito vezana uz elektroničku glazbu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tisno te nadaleko poznata plaća Zrće posljednjih su godina postale party meke, pa će tako ovog ljeta nastupiti Sven Väth, Nicky Romero, Ofenbach, Paul Kalkbrenner, a na Fresh Islandu i reperi Tyga i Tory Lanez. U Tisnom će posjetitelje zabavljati Armand Van Helden, Roger Sanchez i Shapeshiftersi.

U pulskoj Areni Dimensions će otvoriti Anderson .Paak, a u Puli će još nastupiti Chase & Status i Bugzy Malone, dok će se u Poreču ukazati nekadašnja velika dancehall zvijezda Sean Paul. Očekivano, najviše pažnje i posjetitelja ponovno će privući splitska Ultra, za koju se i ovog ljeta traži ulaznica i ležaj više.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Donosimo vam ovogodišnje festivale diljem Hrvatske:

Orahovačko jezero

Ferragosto Jam 1.-5. kolovoza; Goran Bare i Majke, Nered i Stoka, Letu Štuke, Brkovi...

Koprivnica

Rocklive 25.- 27.srpnja; TBF, Đubrivo, She Loves Pablo, Fakofbolan...

Brezje

Forestland Festival 19.-21.srpnja; Ferreck Dawn, Mauro Picotto, Corti Organ, Ruben De Ronde

Varaždin

Špancirfest, 13.8.-1.9.

Hum na Sutli

Hoomstock 5.-6.7; Let 3, Vojko V, Svemirko

Veliki Tabor

Tabor Film Festival 11.-14.srpnja; Dub FX, Fujiya & Miyagi

Zagreb

InMusic Festival 24.-26.lipnja; The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Thievery Corporation

Šalata 3. srpnja; Whitesnake // 6. srpnja; Josipa Lisac // 27. srpnja; Skunk Anansie

Ljeto u MSU 22.6.-13.7.; Letu Štuke, Tram 11, Borghesia, The Strange

Karlovac

Dani piva 30.8.- 3.rujna; Prljavo kazalište, Psihomodo pop, Neno Belan, Jura Stublić, Kojoti...

Krk, Punat

Velvet 5.-6.srpnja

Poreč

Rise Up festival 5.- 7.srpnja; Hernan Cataneo, Don Diablo, Sean Paul...

Pula

Dimensions Festival 28.8. -1.rujna; Anderson .Paak, DaM-Funk, Petar Dundov

Outlook Festival 4.-8.rujna; Chase & Status, Bugzy Malone, Calibre, Mala

Cres

Freemental 15.-18. kolovoza

Primišlje

Mo:Dem 5.-11. kolovoza

Zrće, Novalja, Pag

Hideout Festival 1.-5. srpnja; Shy FX, Andre Oliva, Jamie Jones

Hard Island Festival 7.-11. srpnja; Wasted Penguinz, Detest, The Satan

Fresh Island 15.-17. srpnja; Tyga, Tory Lanez, Lil Uzi Vert

Black Sheep Festival 29.7.-1.8.; Carnage, Nicky Romero, Ofenbach

Barrakud Festival 11-15. kolovoza; Paul Kalkbrenner, Ellen Allien, Ants, Dubfire

Sonus Festival 18.-22. kolovoza; Sven Väth, La Fleur, Binh, Boris Brejcha

Tisno

Love International 3.-10.7.; Midland, Optimo, Dan Shake, Willow

Hospitality on the Beach 11.-15.7; Andy c, Noisia, High Contrast, DJ Hype

Sunce Beat 24.-31.7.; Kerri David Morales, Kenny Dope, The Black Madonna

Defected 8.-13.8.; Armand van Helden, Amp Fiddler, Roger Sanchez, The Shapeshifters

Sinj

Sars Festival 19.-21. srpnja; Edo Maajka, Vojko V, M.O.R.T.

Šibenik

Regius 12.-13.srpnja; Električni orgazam, Stoka, Zoster, Eyesburn...

Seasplash Festival 17. srpnja; Jah Billah, Dubmatix, Fat Stash, Boca Sound // 18.-21. srpnja; Lee Scratch Perry, Scientist, Mad Professor, Dub Pistols, Edo Maajka, Vibronics...

Trilj

Thrill Blues Festival 5.-6. srpnja; Harrison Kennedy, James Perri&Thrill All Stars Band, Manu Lanvin&The Devil Blues...

Primošten

SuperUho Festival 2.-4. kolovoza; Marc Ribot, Art Brut, Colin Stetson, Shilpa Ray...

Split

Ultra Europe Festival 12.-14. srpnja; Swedish House Mafia, Steve Aoki, DJ Snake, David Guetta, Afrojack, The Chainsmokers...

Fibra 5.-6. srpnja; Psihomodo pop, Letu štuke, Jonathan, Urban&4, Nipplepeople, Boris Štok...

Brela

Šakan Festival 9.-10. kolovoza; Goran Bare&Majke, Vojko V, The Moose Rush...

Bol, Brač

Graffiti na gradele 25.-27. srpnja

Sućuraj, Hvar

Tam Tam Festival 21.-28. srpnja; Repetitor, Trobecove krušne peći...

Komiža, Vis

Goulash Disko Festival 11.-15. rujna; Hugo Kant, Binbag Wisdom, Auntie Flo

Tema: Muzika