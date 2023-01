Shakira vs Pique: Pjevačica je na balkon stavila 'vješticu' koja gleda na kuću bivše svekrve

Pjevačica Shakira (45) ponovo je napala svojeg bivšeg supruga Gerarda Piquea (35), ali ovaj put preko njegove majke.

Pjevačica je na svoj balkon stavila lutku koja izgleda kao vještica, a namjestila ju je tako da gleda u Piqueovu obiteljsku kuću. Njezin potez zabrinuo je njegovu obitelj.

Uz to je i cijeli dan slušala svoju novu pjesmu koju je navodno posvetila bivšem partneru, a u kojoj je napala njega i njegovu novu djevojku.

- Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju - stih je pjesme koju je Shakira objavila prije nekoliko dana, a koja je u samo nekoliko sati oborila rekorde i postala najslušanija latinoamerička pjesma u tom vremenskom periodu.

Prisjetimo se, Shakira i Pique prekinuli su sredinom 2022. godine. Par zajedno ima dva sina, Milana (9) i Sashu (7).

