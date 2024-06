Shakira o prekidu s Piqueom: 'Kao da mi je netko zabio nož u prsa! Prošla sam pravi pakao'

Patnja koju sam osjećala bila je vjerojatno najveća koju sam doživjela u cijelom života. Osjećala sam se kao da mi je netko zabio nož u prsa. Osjećaj je bio tako stvaran, rekla je Shakira (47) u novom intervjuu za Rolling Stone. Pjevačica je progovorila o prekidu s nogometašem Gerardom Piqueom (37), s kojim ima dvoje djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 shakira | Video: 24sata Video

Pjevačica priznaje kako je nakon razvoda osjetila fizičku i emocionalnu bol, a osvrnula se i na pjesmu 'Monotonia' koju je izdala nakon prekida. U pjesmi 'oplakuje' svoju vezu, a u spotu Shakira stoji ispred trgovine te je u jednom trenutku netko udara u prsa.

EXCLUSIVE: Shakira Driving Back Home Looking Downbeat After Her Ex Pique Was Pictured Getting Close To Mystery Blonde In Stockholm | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Unatoč udarcu pjevačica se uspijeva podići i krene trčati ulicama dok u ruci drži svoje krvavo srce.

- Oni su me pokušali zaustaviti, rekli su mi: 'Razmisli malo o tome. Zašto ćeš se tako eksponirati? To je previše'. Bile su to teške slike, zar ne? Ali bile su prave, tako sam se osjećala - priznala je Shakira te dodala kako ju je njezin tim savjetovao kako ne bi trebala objaviti takav video.

VMA Awards 2023 - ARRIVALS | Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com

Inače, Shakira i Pique sredinom 2022. godine službeno su prekinuli dugogodišnju vezu. Shakira je od umirovljenog nogometaša starija točno 10 godina. Ubrzo nakon njihovog prekida, bivši nogometaš je počeo izlaziti s Clarom Chia Marti.

FILE PHOTO: Colombian singer Shakira and her partner, Barcelona soccer player Pique, attend the Basketball World Cup quarter-final game between the U.S. and Slovenia in Barcelona | Foto: ALBERT GEA/REUTERS