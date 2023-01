Shakira oborila rekord: Pjesma o njezinom bivšem poslušana 63 milijuna puta u jednom danu

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju, stihovi su nove pjesme kolumbijske zvijezde

Kolumbijska pjevačica Shakira (45) objavila je u četvrtak novu pjesmu, u kojoj je, kako se čini, pjevala o bivšem suprugu Gerardu Piqueu (35) i o njegovoj prevari. POGLEDAJTE VIDEO: Pjesmu je u samo jednom danu poslušana više od 63 milijuna puta, čime je Shakira oborila rekord najslušanije latinoameričke pjesme na YouTubeu u tom vremenskom periodu. Na ovoj pjesmi u trajanju od 4 minute, Shakira je surađivala s argentinskim producentom i DJ-om Bizzarpom. Ovom pjesmom našla se na popisu latinoameričkih izvođača koji su rušili rekorde na YouTubeu, poput J Balvina, Luisa Fonsija i Daddy Yankeeja. Foto: YouTube Pjevačica i bivši nogometaš prekinuli su 2022. godine nakon 10 godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, sinove Milana i Sashu. Najčitaniji članci