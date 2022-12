Shakira oštro demantirala sve glasine o ljubavi s instruktorom

Iz poštovanja prema mojoj djeci i ranjivom trenutku kroz koji prolaze, molim medije da prestanu s nagađanjima, rekla je pjevačica Shakira (45) nakon što se počelo šuškati da je u vezi s instruktorom, piše Marca.

- Nemam partnera i ništa osim potpune posvećenosti svojoj djeci i njihovoj dobrobiti - dodala je.

Shakira i Gerard Pique (35) u lipnju ove godine prekinuli su dugogodišnju ljubavnu vezu tijekom koje su dobili dva sina, Milana (9) i Sashu (7).

Posljednjih nekoliko mjeseci nije bilo lako za pjevačicu. Strani mediji pisali su o različitim nagađanjima vezanim uz njihov prekid, a uz to, pjevačica se brani na sudu zbog navodnih poreznih prekršaja koje je počinila u razdoblju od 2012. do 2014. godine. Ona ne priznaje krivicu i govori kako do 2015. godine nije bila državljanka Španjolske.

Poznati par vezu je, navodno, prekinuo zbog prevare. Nedugo nakon prekida, Pique je ušao u novu vezu s Clarom Chiom.

Instruktor surfanja, za kojeg se nagađalo da je u vezi sa Shakirom sve dok ona to nije demantirala, u obitelji je navodno već duže vrijeme te je podučavao i Piquea.

