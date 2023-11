Shane MacGowan napisao je i najveći božićni klasik: Taj hit su kasnije i kritizirali zbog stihova

Pjevač i frontmen grupe The Pogues, Shane MacGowan preminuo je u dobi od 65 godina nakon što mu je prošle godine dijagnosticiran virusni encefalitis, odnosno upala mozga.

Irski glazbenik ostat će zapamćen po brojnim hitovima koje je izvodio sa spomenutom grupom, a pjesma 'Fairytale of New York', božićni klasik iz 1987. posebno se ističe.

Nju izvodi MacGowan i pjevačica Kirsty MacColl, a postala je to i svojevrsna 'pijana himna' kako su je neki nazivali, posvećena ljudima sa slomljenim snovima i bez nade. Hit je to koji je u odnosu na vesele i zabavne blagdanske pjesme totalna suprotnost.

Nije to klasična božićna pjesma

U pjesmi je pripovjedač irski imigrant koji je bačen u ćeliju kako bi prespavao Badnjak. Čuvši starca kako pjeva irsku baladu 'The Rare Old Mountain Dew', on počinje sanjariti o ženi.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Tako počinje priča o dvoje ljudi koji su se zaljubili u Americi i kojima su se rasprsnuli planovi o svijetloj budućnosti.

Pjevačicu prozvali homofobnom

Unatoč svojoj popularnosti, pjesma se našla na meti kritike zbog stiha u kojem Kirsty MacColl pjeva Shaneu: 'Smeće, crvu, ti jeftini ušljivi pe*eru'.

Foto: Youtube

Zbog kontroverznih stihova proglasili su je homofobnom, a u live izvedbama često se cenzurirala ili su se mijenjale riječi pjesme. Čak je i BBC najavio kako će tijekom blagdanskih razdoblja puštati cenzuriranu verziju.

Preminuli frontmen grupe objasnio je jednom prilikom kako nije htio ispasti homofobičan.

- Rečeno mi je da je to uvredljivo za homoseksualce; ne razumijem kako to funkcionira. Nitko u bendu ne misli da je to vrijedno razmišljanja. Njezin lik je upotrijebio tu riječ jer je odgovarala načinu na koji je govorila i njenom karakteru. Ona je samo trebala biti autentičan lik - izjavio je ranije.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Inače, božićni klasik je u prosincu prošle godine postao platinast s tri milijuna prodanih primjeraka u Velikoj Britaniji.