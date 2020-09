Shannen Doherty: 'Ne mogu više, spremna sam za otići na drugi svijet, ali sam spokojna'

Nažalost, njezino je stanje toliko loše da mislim kako neće dočekati 2021. Ona umire! Teška srca ovo govorim, ali Shannon ne želi bježati od istine i zna što je uskoro čeka, rekao je izvor blizak glumici

<p>Glumici <strong>Shannen Doherty </strong>(49), najpoznatijoj po ulogama u TV serijama 'Čarobnice' i 'Beverly Hills', dijagnosticiran je karcinom dojke prije pet godina. Vjerovala je kako ga je pobijedila, no vratio joj se u veljači ove godine, proširio se na limfne čvorove i prešao u četvrti stadij.</p><p>- Nažalost, njezino je stanje toliko loše da mislim kako neće dočekati 2021. Ona umire! Teška srca ovo govorim, ali Shannon ne želi bježati od istine i zna što je uskoro čeka. Bio sam kod nje na kavi za vikend i rekla mi je da se ne može više boriti jer je borba uzaludna. Rak se proširio po cijelom tijelu i ona sada želi uživati u posljednjim mjesecima života - rekao je blizak izvor glumici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Rekla mi je: 'Prijatelju, ne mogu više, spremna sam za otići na drugi svijet, ali ništa se ne brini jer zaista sam mirna i spokojna'. Jedva sam zadržavao suze, no morao sam ostati jak zbog nje. Ona je veliki borac, ali kada vam doktori kažu da ta zločesta bolest kola cijelim vašem tijelom, svjesni ste da nema mnogo nade - dodao je.</p><p>Ona nije jedina glumica iz popularne serije koju je zadesila tragična sudbina. Njezin televizijski dečko,<strong> Luke Perry</strong>, preminuo je u ožujku prošle godine od posljedica moždanog udara.</p><p>Glumca su bolničari prenijeli iz njegovog doma u Los Angelesu u bolnicu, gdje su se liječnici borili za njegov život i nadali se kako će se mozak oporaviti od traume.</p><p><strong>Jennie Garth</strong> (48), koja je u seriji utjelovila<strong> Kelly</strong>, borila s depresijom i mentalnim zdravljem, a iza sebe ima tri propala braka. Kao ni nitko od njezinih kolega sa seta, nije ostvarila značajniju glumačku karijeru koja bi nadmašila uspjeh sa serijom 'Beverly Hills, 90210'. </p><p>Njezina kolegica <strong>Tori Spelling </strong>(47) koja je glumila <strong>Donnu</strong> pretjerala je s plastičnim operacijama, a problematičan brak doveo je do živčanog sloma i potpunog financijskog kraha.</p>