Glumica Shannen Doherty (50) najpoznatija po ulozi Brende Walsh u seriji 'Beverly Hills, 90210', već šest godina vodi bitku s rakom dojke, koji je trenutno u četvrtom stadiju. Na društvenim mrežama je pokazala kako izgleda otkako je izgubila kosu zbog kemoterapije.

- Povodom mjeseca podizanja svijesti o raku dojke, htjela bih podijeliti još dio mog osobnog putovanja od prve dijagnoze do druge. Je li sve lijepo? Ne, ali istinito je i nadam se da ćemo zbog ovog postati obrazovaniji te upoznati kako rak izgleda. Nadam se da ću potaknuti ljude na mamografiju, redovite preglede, da se riješe straha i suoče sa svime što je pred njima - započela je Shannen poduži opis ispod objave.

- Rak dojke dijagnosticiran mi je 2015. Imala sam mastektomiju te išla na kemoterapiju i zračenje. Imala sam česta krvarenja iz nosa zbog kemoterapije. Nisam sigurna je li netko od vas to doživio. Bila sam i jako umorna. Razveselila sam se dok sam oblačila smiješnu pidžamu koju mi ​​je dala moja prijateljica Kristy. Je li me to stvarno razveselilo? Da!! Izgledala sam smiješno i mogla sam se nasmijati sama sebi. Humor mi je pomogao da prođem kroz ono što se činilo nemogućim. Nadam se da ćemo svi pronaći humor u nemogućem - zaključila je glumica.

Na objavi je skupila više od 225 tisuća lajkova, a u komentarima su je podržali brojni pratitelji te slavne kolegice Sarah Michelle Gellar i Alyssa Milano.

- Hvala ti što si podijelila ovaj dio svog života s nama. Spašavaš živote - napisala je Alyssa ispod Shannenine objave.