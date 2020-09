Sheen je bio najplaćeniji pa sve spiskao na poroke i alimentacije

<p><strong>Charlie Sheen</strong> nekad je bio najplaćeniji glumac, zarađivao je 11 milijuna kuna po jednoj epizodi popularnog sitcoma 'Dva i pol muškarca', no posljednjih godina njegovo pojavljivanje u javnosti i slava bitno su se smanjili. Nestašna glumačka zvijezda napunila je 55 godina, a iza sebe ima mnoštvo skandala.</p><p>Naslovnice medija češće je jedno vrijeme punio incidentima nego li značajnim glumačkim ostvarenjima, ali novca je u blagajni sve manje te je Sheen nedavno umalo i bankrotirao, dok je nekada bio 'težak' oko 150 milijuna dolara. </p><p>Alkohol, droga i razvratan život ostavili su posljedice, a Sheen je 2015. priznao da je HIV pozitivan. Imao je i nekoliko faza 'čišćenja', najčešće kad bi dotaknuo samo dno, ali one u Charliejevom životu u pravilu nisu dugo trajale. </p><p>Holivudski glumac tvrdi da je spavao s više od 5.000 žena, a jedna od njih ga je i tužila jer joj je prešutio da je zaražen. HIV-om ga je zarazila transseksualna prostitutka s kojom je Sheen imao spolni odnos.</p><p>Glumac ima troje djece. Bio je zaručen s<strong> Kelly Preston</strong> (54) za koju se šuškalo da ju je upucao u ruku, a ljubio je i najpoznatiju svodnicu <strong>Heidi Fleiss </strong>(54). Zbog njega je Heidi završila u zatvoru, ali ga je neizmjerno voljela. Bio je u braku s<strong> Donnom Peele</strong>, <strong>Denise Richards </strong>(49) i <strong>Brooke Mueller</strong> (43).</p><p>Godišnje plaća više od tri milijuna dolara alimentacije, a glavni izvor prihoda bila mu je serija 'Dva i pol muškarca', koja se snimala od 2003. do 2015. Međutim, 2011. Charlie je dobio otkaz i njegovo mjesto zamijenio je <strong>Ashton Kutcher </strong>(42). Puno toga je utjecalo na njegov prestanak snimanja sitcoma. Vrijeđao je producenta serije <strong>Chucka Lorreja</strong> (67) te je tvrdio da je premalo plaćen za svoj posao. Tražio je 20 milijuna kuna po epizodi, što mu se nije ostvarilo pa je na setu često divljao. </p><p> </p>