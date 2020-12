Britanska glazbenica FKA Twigs (32) podnijela je prije nekoliko dana tužbu protiv glumca Shije LaBeoufa (34) u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje za vrijeme njihove jednogodišnje veze. Vijest je, dakako, postala goruća tema u Hollywoodu i na svjetskoj glazbenoj sceni, a protiv glumca već stižu nove optužbe. Pop zvijezda Sia (44) ispričala je svoje iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu je pohvalila za hrabar javni istup.

- Shia je i mene je emocionalno povrijedio. On je patološki lažljivac, koji me doveo do preljubničke veze tvrdeći da je slobodan. Vjerujem da je on bolestan i suosjećam s njim i njegovim žrtvama. Samo znajte, ako volite sebe - pobrinite se da ostanete sigurni i klonite ga se - napisala je na svom Twitter profilu pjevačica, u čijem je spotu za singl 'Elastic Heart' je LaBeouf imao glavnu ulogu 2015. godine.

Sia nije precizirala kad se dogodila sporna afera, no s britanskom pjevačicom glumac je hodao između 2018. i 2019., a suočen sa svojom problematičnom poviješću ponašanja za New York Times LaBeouf je rekao:

- Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizaciju. Samog sebe i sve oko sebe zlostavljao sam godinama. Imam povijest povređivanja najbližih ljudi. Sramim se te povijesti i žao mi je zbog onih koje sam povrijedio - kazao je.