Shia LeBeouf: Kao 'klinac', čuo sam kako mi netko siluje majku

Shia LaBeouf (31) u lipnju prošle godine uhićen je usred noći u gradu Savannah jer je pijan prišao policajcima i tražio ih cigaretu. Kada mu je nisu dali, izvrijeđao ih je na rasnoj osnovi. Glumac je završio u pritvoru, a jamčevinu je platio 7000 dolara (oko 42.000 kuna). Sud mu je odredio godinu dana uvjetne kazne i obveznu

To je bio posljednji u nizu njegovih ekscesa koji su ga nerijetko dovodili u probleme sa zakonom. Početkom prošle godine postavio je kameru na zid njujorškog muzeja, a cilj je bio četverogodišnji prosvjed protiv Donalda Trumpa. Netko od prisutnih počeo je vrijeđati LeBoufa, koji se s njim sukobio i završio u policijskoj postaji.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Razlog svog problematičnog ponašanja, Shia je saznao kada su mu stručnjaci u centru za rehabilitaciju dijagnosticirali PTSP. U posljednjem velikom intervjuu za časopis Esquire, LeBouf je otvorio dušu i ispričao o traumatičnom događaju iz djetinjstva.

- Kada sam bio mali, čuo sam kako mi neki muškarac siluje majku u susjednoj sobi. Ukočio sam se. Muškarac je istrčao iz kuće, a za njim je potrčao naš susjed Dave, koji je u rukama imao samostrel - ispričao je glumac kojeg su proslavili filmovi o Transformerima. Prvi put kada je imao okršaj sa zakonom bilo je, otkriva, kada se neki vozač zaletio u auto njegove majke na parkiralištu.

- U mojoj glavi se odmah upalio alarm. Pomislio sam 'Moraš osvetiti majku!'.Potrčao sam za njim s nožem u ruci.

Danas, kaže, spava s pištoljem kraj kreveta jer cijelog života očekuje da će mu netko provaliti u stan. Ono što mu se dogodilo u Savannah prošle godine je, kaže, najsramotnije što je ikad napravio.

Foto: Screenshot Youtube

- Bio sam egoističan i pun iluzija. Pokušavao sam se riješiti krivnje jer su me privodili. Sje**o sam - rekao je LaBeouf.

Iako je ostvario hvaljene uloge u filmovima poput 'Fury', 'Holes' i 'The Necessary Death of Charlie Countryman', o glumcu se katkad priča da je težak kolega.

Na setu filma 'Charlie Countryman' uzimao je LSD da se uživi u ulogu, dok se na setu filma Nicka Cavea 'Lawless' opijao ne bi li ušao u lik. Tamo se i sukobio s kolegom, Tomom Hardyjem. Prema pričama, Shia je napao Hardyja te ga udario šakom u glavu, a članovi produkcije morali su ih razdvajati.

- Ne zamjeram mu ništa. Poštujem ga. Ljudi od glumaca traže da se potpuno unesu u ulogu i postanu drugi ljudi, a onda bi idućeg momenta odmah trebali dobro funkcionirati sa svima na setu - rekao je Hardy nedavno.