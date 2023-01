Silenteu Cesarica za Hit prosinca zbog pjesme 'Pitanje je ljubavi'

U konkurenciji za Hit prosinca bile su pjesme: „Laku noć“ Tomislava Bralića i klape Intrade, „Pitanje je ljubavi“ grupe Silente, „Poleti ptico“ Marka Kutlića, „Rijeke tiho teku“ u izvedbi Marka Škugora i „Sunce moje“ – Mia Dimšić.

„Pitanje je ljubavi“ sedmi je i posljednji singl s novog albuma grupe Silente, a ovom pjesmom bend zatvara veliki niz singlova i ciklus koji je započeo prije dvije godine te kreće s radom na novom materijalu.

Kao i za sve pjesme s albuma “IV” i na “Pitanje je ljubavi” tekst potpisuje Sanin Karamehmedović, glazbu i aranžman Tibor Karamehmedović, produkciju Nikša Bratoš koji s Domagojem Perišićem potpisuje mix & master.

- Imamo to pitanje u glavama već dugo i već smo ga postavljali kroz neke Silente pjesme, ali nikad ovako grubo i direktno. 'Tražiš li slobodu ili samo dobrog gospodara?' Pokušali smo taj problem provesti kroz pjesmu da možda bolje shvatimo sve to. Nismo sigurni da smo uspjeli, ali pjesma je dobra. Nadamo se da će je publika prihvatiti i javiti nam odgovor na to pitanje. Ako ga nađu prije nas - poručuje Silente.

Odabirom Hita prosinca došli smo do kraja ovogodišnjih mjesečnih odabira i kroz koji dan slijedi nam veliko finale – izbor za Cesaricu za Hit godine. Tko će od 12 dobitnika nagrade za Hit mjeseca odnijeti najlaskaviju titulu saznajemo uskoro!

