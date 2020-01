'Silovana sam više puta s 19 godina. Imam PTSP i trpim bol'

Pjevačica i glumica Lady GaGa (33) odlučila je za vrijeme svoje turneje '2020 Vision: Your Life In Focus' progovoriti o zdravstvenom stanju i traumama koje su joj obilježile život. Sve je ispričala kod voditeljice Oprah Winfrey (65) pred 15.000 ljudi na Floridi.

- Bila sam više puta silovana kada sam imala 19 godina. Nisam imala psihijatra, ni doktora koji mi može pomoći. Imam PTSP i trpim kroničnu bol. Neuropatska bol kao odgovor na traume je dio mog života. Na antidepresivima sam, imam nekoliko liječnika sada i tako preživljavam - rekla je pjevačica i dodala kako ju je zlostavljala osoba koju je dobro poznavala. Priznala je i kako se zbog svega dugo rezala po tijelu.

Foto: Instagram

- Samoozljeđivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bi pokazala ljudima da se borim s boli umjesto da im kažem. Govorim ovo s mnogo poniznosti i snage. Zahvalna sam što to više ne radim i ne želim to romantizirati - rekla je.

Foto: Instagram

U intervjuu je govorila i o borbi s fibromialgijom, kroničnom boli u mišićima, ali i o odnosu s pjevačem Bradleyem Cooperom (45) s kojim je glumila u filmu 'Zvijezda je rođena'.

- Pisalo se da smo u vezi. Izmislili smo sve. Mislim da smo jako dobro sve prevarili - rekla je Lady GaGa.

Foto: DPA/REUTERS/PIXSELL

