Silvia Dvornik o glasinama da je trudna: 'Malo privatnosti u ovim trenucima, shvatite nas'

Od kada je objavio da se rastaje od supruge Irene zbog druge žene, pjevač Marko Pecotić Peco, česta je tema u medijima, a u Splitu su se pojavile glasine da je Pecina nova djevojka, Silvia Dvornik, trudna.

- Nisam trudna. Molila bih za malo privatnosti u ovim trenucima. Shvaćam medije, ali shvatite i vi nas - rekla je Silvia za Slobodnu Dalmaciju, a Peco dodao da je sve u redu, da su svi zdravi i sretni.

Novopečeni par je prije par dana snimljen na trajektu iz Splita za Brač. Marko je na sebi imao kratku svijetloplavu majicu i plavu šiltericu, a Silvia je putovala u kratkoj rozoj kombinaciji.

Podsjetimo, Peco je nedavno priznao i supruzi i javnosti da je zaljubljen u drugu ženu i nije više htio lagati.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko za Slobodnu Dalmaciju.

- Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno - dodao je Peco.

Osim što pjeva u Markovom bendu kao prateći vokal, Silvia je i modna savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru, a njezin dragi je član Četiri tenora te gradi solo karijeru. Ranije je bio u klapi Iskon.

Marko i bivša supruga Irena bili su 16 godina u braku. Upoznali su se na probama zbora u crkvi i brzo su se zaljubili. Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru.

