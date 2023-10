Silvija i Mislav iz showa 'Život na vagi' o vezi: 'Preselit će se kod mene. Velik mi je oslonac'

Prošlo vaganje u 'Životu na vagi' bilo je puno iznenađenja, kako na vagi tako i u životima kandidata. Mislav Vlašić i Silvija Temšić priznali su da su zaljubljeni, a sada su za RTL ispričali kako je sve počelo.

Kako kažu, shvatili su da se sviđaju jedno drugom nakon desetak dana. Nije bila ljubav na prvi pogled, ipak je bilo potrebno malo više. Priznali su i da su u vezi.

Foto: RTL

U showu provode jako puno vremena zajedno jer su u istom, crvenom timu, a i žive u istoj kući. Ispričali su o svojim planovima za budućnost.

- Mislim da će se Silvija preseliti kod mene u Zagreb - rekao je Mislav, a Silvija je to i potvrdila.

Ispričali su i što su im rekli drugi kandidati.

- Bili su sretni što smo se povezali. Bili su zadovoljni i podrška su nam - rekao je Mislav, a Silvija dodala:

- Svi kandidati su velika podrška i odobravali su našu vezu.

Foto: RTL

Kako kažu, Edo je u početku mislio da će ih veza ometati u treninzima, ali oboje smatraju da će se nastaviti truditi kao i prije.

- Jedan smo drugome podrška kada je teško. Više ona mene tjera na treningu, tako nekako - rekao je Mislav. Silvija je dodala kako joj je puno lakše otkad su zajedno.

- Velik mi je oslonac, iako se možda to ne vidi, ali treba mi to da me netko bodri u najtežim trenucima - rekla je.