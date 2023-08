Silvija Temšić o borbi s kilama: 'Svi su me naživcirali jedan dan pa sam se prijavila u emisiju...'

Silvija Temšić (27) dolazi iz malog sela Ladinec, između Križevaca i Bjelovara, po zanimanju je inženjerka građevine i trenutačno ima 129 kilograma. Gledatelji će je uskoro moći pratiti u showu 'Život na vagi'.

Ova kandidatkinja kaže, od malenih nogu ima problem s prekomjernom tjelesnom težinom, a sve se dodatno pogoršalo u srednjoj školi.

- Odmalena sam debela, kao i ostatak moje obitelji. Hrana iz malog sela ostavila je trag! Kao mala sam oduvijek bila jača i uvijek sam u razredu bila s većima i jačima. No, sve je krenulo kasnije, prema srednjoj školi kada sam puno sjedila i učila. Na fakultetu pogotovo. Studirala sam građevinu i to je jako naporno. Većinom je sjedenje i sve to oduzima vrijeme. I eto, tu smo gdje smo - rekla je Silvija za RTL.

Pokušavala je izgubiti kile, bila je na dijetama, ali priznaje da se nikako nije mogla pokrenuti.

- Na to je sve utjecao i posao i jedan dan su me svi naživcirali, sva sam bila ljuta i jadna što ne mogu pomoći ni drugima ni sebi. Zato sam se prijavila - otkrila je.

Prijavila se, nadodaje, i jer se boji ozljeda bolesti, a i jako je živcira što se ne može kretati, a da se ne uspuše. Baš kao i to što ne može opušteno uživati u jednom od najdražih ženskih aktivnosti - šopingu! Obitelj i prijatelji su joj najveća podrška.

- Bilo im je iznenađenje, ali svi su to podržali. Bili su veseli i sretni zbog mene - rekla je za kraj.