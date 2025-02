Šime uz Vanju, a Polina 'bacila oko' na Miloša! Iz vile otišla je Tamara: 'Nađi svoju ljubav...'

Djevojke su se već po buđenju okupile u dnevnom boravku očekujući novo pismo. No iznenadio ih je dolazak voditeljice Antonije Blaće.

„Večeras imate poseban, tematski cocktail-party, u stilu grčke mitologije. Vi ćete biti prave božice, a vaša dva Gospodina Savršena grčki ratnici u borbi za vašu ljubav... Taj se party neće događati ovdje u vili, već idemo na jednu puno prikladniju lokaciju“, kazala je Antonija i oduševila cure.

Uslijedilo je spremanje, a kad su vidjele konkurenciju, neke su dame bile bez dlake na jeziku.

„Prvi put mogu reći da smo sve bile tako prelijepe... Mislim da sam ja, neću reći najljepša, ali jedna od ljepših“, otkrila je Selma.

Ubrzo su im se pridružili i Miloš i Šime, odjeveni poput pravih ratnika, i izazvali potpuno oduševljenje: „Kakav raj za naše oči!“

Miloš je za razgovor prvo odabrao Ninu jer s njom dosad nije imao prilike i dobro su se zabavljali.

Šime se odvojio s Marinelom, koja je razgovor željela iskoristiti da raščisti s njim neke stvari.

„Htjela sam ti se ispričati jer se na zadnjih nekoliko ceremonija nisam baš najbolje ponašala prema tebi, imala sam neke možda uvredljive komentare... To je moj sarkazam, ali bojim se da se ne bi uvrijedio... Stekla sam neki dojam o tebi na temelju dojmova drugih djevojaka, a ne na temelju osjećaja mog s tobom“, otkrila mu je.

Šime joj je zahvalio na iskrenosti i poručio da se nije uvrijedio te da smatra kako njihov odnos napreduje.

Glorija i Laura odvojile su se i komentirale Anu, pa i Barbaru, a ona je, pak, smatrala kako Glorija ne zna svoje mjesto u kući.

„Na cocktail-partyju svi osjete kamere i osjete da moraju biti pune sebe, glumiti nešto, čim to rade, ispadaju jadne“, kazala je.

Šime i Marinela i dalje su bili zajedno, a on joj je otkrio kako je konačno sa sobom ponio pismo koje mu je uručila po ulasku u show. Priznao je da se posvetio dešifriranju onoga što je napisala i potpuno je oduševio: „Prešao si igricu! Zaboravila sam sve red flagove, sad si čak u plusu!“

Šime joj je odmah predao i crvenu ružu koja je spašava na ceremoniji, a pao je i zagrljaj. Marinela se ružom pohvalila ostalima, a dio djevojaka složio se da im djeluje neiskreno i da previše taktizira.

Na cocktail-partyju došlo je do rasprave između Maide i Poline, koje su se ranije dobro slagale.

„Maida mi je jako upropastila večer i jako sam uznemirena. Večer prije pričaš da smo sestre, a kad se upale kamere, spuštaš nekoga da povisiš svoj krhki ego“, objasnila je Polina.

Miloš je odlučio nasamo porazgovarati s Laurom.

„Kako te više upoznajem, više si mi draži. Onda me zbuni kad odeš s nekom drugom pa me malo to ohladi. Ima li se smisla uopće boriti za tebe ili je neka već zgrabila tvoje srce?“ upitala ga je.

„Još uvijek smo na početku, još uvijek treba vremena da se upoznamo malo dublje, bliže“, kazao joj je, a ona je ocijenila da joj je prilično misteriozan, no vrlo interesantan.

Miloš joj je poklonio crvenu ružu i sigurna je od ispadanja.

Nakon što mu je Mia na posljednjoj ceremoniji zamjerila neke stvari i odbila ružu, Šime ju je pozvao ponovno na razgovor.

„To ti je upozorenje da se trgneš i nešto napraviš... Samo neki mali kontakt, odgovor da vidim da me želiš upoznati“, kazala mu je, a njezina ga se iskrenost dojmila i obećao je da će se potruditi oko nje.

Šime je primijetio da je Vanja loše volje pa ju je odlučio razveseliti i pozvati nasamo. Priznala mu je da je i ranije očekivala njegov poziv i skoro ga odbila, ali i da je neki tračevi u vili malo nerviraju te ponekad ne zna na koga se može osloniti i tko je iskren.

„Bio si na tankom ledu, hodao si po žici“, priznala mu je, no bila je zadovoljna što ju je utješio.

U jednom su se trenutku našli i u zagrljaju, a on ju je pokrio dekom jer joj je bilo hladno, a sve su to burno doživjele ostale djevojke koje su ih promatrale.

Polina se odvažila i na razgovor pozvala Miloša, a sve je sa strane gledala Maida.

„Mislila sam ranije da nema nikakve energije, ali bila sam u krivu“, otkrila je Polina zadovoljno nakon samo nekoliko minuta razgovora i odlučila mu dati priliku, iako je dosad u njezinim mislima bio samo Šime.

Tamara je smatrala da Polina samo oduzima vrijeme drugim djevojkama kojima se Miloš uistinu sviđa, a nikako da dobiju priliku.

Nakon razgovora s Milošem, Polina je na razgovor pozvala i Šimu, no on je njezin upit ignorirao.

„Povrijedio me, do njega mi je stalo“, otkrila je razočarano.

Za kraj večeri ostala je još samo napeta ceremonija ruža. Većina djevojaka zaradila je obje ruže.

Maida je odbila Šiminu ružu: „Dugo smo ovdje, a još nismo bili sami na dejtu, a tvoj kolega se iskazao što se tiče toga. Ne bi bilo fer.“

Ostala je samo još jedna ruža i dvije djevojke – Selma i Tamara.

Selma je željela poručiti Milošu da bi htjela i njemu dati priliku da ga bolje upozna, a Tamara se nadala ruži i novim spojevima s Milošem.

„S obzirom da nisam uspio osjetiti energiju s tobom, Tamara, moja ruža ipak ide Selmi“, kazao je Miloš te joj se ispričao, „Nisam uspio s tobom naći zajednički jezik, nemoj zamjeriti.“

„Nije mi žao, to je njegova odluka. Meni je bio simpatičan, ali ipak sam ja nova ovdje, ostvario je već neku vezu s ostalima. Želim mu da nađe svoju ljubav“, poručila je za kraj.