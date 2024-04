Simpatična Lidija otišla kući s 5.000 eura: 'Nisam se kockala'

Simpatična natjecateljica Lidija Brtan samouvjereno je odgovarala na pitanja u kvizu 'Joker' i umalo je kući pošla s 15.000 eura koje je uspjela obraniti gotovo do samoga kraja. Da je bila hrabrija na posljednjem pitanju, za koje se ispostavilo da bi ga točno odgovorila, upravo bi toliko novca ponijela kući. Međutim, odustala je te je pala na 5.000 eura osvojenog iznosa.

Pitanje koje joj je znatno moglo povećati nagradu, glasilo je: Koliko je dugačak žirafin jezik? A) 5-10 cm B) 15-30 cm C) 45-50 cm D)

70-75 cm. Točan je odgovor upravo onaj koji je nakon odustajanja rekla Lidija, a to je C.

Foto: NOVA TV

Lidiju su pratila pitanja na koja je znala odgovor, a jedino pitanje na koje je netočno odgovorila čak i kad je na njih potrošila dva jokera bilo je ono o jednoj od poznatih pustolovina Amelije Earhart. Godine 1932. Amelia Earhart htjela je avionom preletjeti Atlantik i sletjeti u Pariz. Umjesto toga zrakoplov je prizemljila negdje na području Ujedinjenog Kraljevstva. Gdje? A) Škotska B) Sjeverna Irska C) Wales D) Engleska Lidija je odgovorila C, a točan je odgovor B.

Foto: NOVA TV

Na pitanjima koja su se redala pokazala je zavidno znanje. Supruga Zorana, kojega je upoznala na jednom pub kvizu, a koji je bio u pratnji, pozvala je da joj pomogne s dva pitanja, što je on uspješno i učinio.

U kojem zviježđu se nalazi nama najbliža zvijezda izvan sunčevog sustava? A) Lav B) Veliki Medvjed C) Zmijonosac D) Kentaur Točan odgovor, koji joj je sugerirao Zoran je D.

Foto: NOVA TV

Drugo pitanje zbog kojeg ga je zvala u pomoć glasilo je: Mi ih znamo kao samoubilačke pilote kamikaze, a Japanci su ih zvali još i… kako? A) Tokkotai B) Bushido C) Hikikomori D) Kempetai

Foto: NOVA TV

Točan je odgovor Tokkatai, a Zoran je i to znao.