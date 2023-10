'Simply the Best' stiže i u Split: 'Nastupi Tine Turner bili su kao nijedan drugi, nevjerojatni'

Mjuzikl 'Simply the Best', inspiriran životom legendarne rock ikone Tine Turner, obožavatelji će imat priliku vidjetu u dvorani Gripe u Splitu, 21. studenoga, samo dan nakon zagrebačke premijere, objavio je tako organizator događaja Music Time.

'Simply the Best' prenosi nevjerojatnu priču Tine Turner na pozornicu, odnosno prati njezin život od skromnih početaka do svjetske slave.

Foto: Drago Havranek

Glavnu ulogu tumači talentirana Coco Fletcher, koja svojim moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenosi Tininu energiju i strast na scenu.

- Tinini nastupi bili su kao nijedan drugi. Uvijek sam bila hipnotizirana njenom nevjerojatnom energijom i načinom na koji je dominirala pozornicom - izjavila je Coco.

- Ovo je jedinstvena prilika za ljubitelje glazbe da dožive magiju Tine Turner i njenih nevjerojatnih hitova uživo na sceni - dodala je dalje.

Foto: ROSE PROUSER/REUTERS

Publika će biti vođena kroz karijeru Turner uz hitove kao što su 'Proud Mary', 'Nutbush City Limits', 'Private Dancer' i 'We Don't Need Another Hero'.

Show u trajanju od 150 minuta donosi vrhunce njezine karijere i odaje počast rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi, što joj je tada osiguralo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda.